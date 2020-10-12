КИНОЗАЛ ⟩ Когда уже в кинотеатрах Эстонии покажут нормальные ужастики? Ответ есть!

В некоторых кинотеатрах сейчас почти в любое время дня и ночи залы либо совсем пустые, либо полупустые. Предположим, что просто нет достойных картин. И очень многие любят именно ужастики, а их всё нет и нет. Но портал Limon.ee и рубрика «Кинозал» спешат подсказать тебе, когда уже мы сможем увидеть ужастики в кинотеатрах.

Компания Focus Features выпустила первый трейлер фильма ужасов «Давай поиграем», анонсированного к сезону Хэллоуина 2020 года (30 октября 2020). Согласно объявлению, в фильме будут объединены знакомые условности фильмов ужасов с современными технологиями, пишет Kinosvami.ru.

В фильме снялись Гиллиам Джейкобс («Сообщество») и Ажа Робертсон. Джон Каллахер-младший также появится в фильме и Уинслоу Фегли. Джейкоб Чейз отвечает за режиссуру и сценарий.

Сюжет фильма «Давай поиграем»

«Давай поиграем» расскажет об Оливье, одиноком и отчужденном от своих сверстников аутичном мальчике, который большую часть времени проводит, глядя на экран iPad. Главный герой познакомится со странным и устрашающим существом, которое с помощью планшета проникает в мир людей.

Следующий ужастик 2020 года выйдет практически следом за предыдущим, его премьера намечена на 6 ноября 2020 года, осталось уже совсем немного.

«Колдовство: Наследие»