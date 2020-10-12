Звезда сериала «Эпидемия» Кирилл Кяро: «Друзья просят больше не сниматься в фильмах-катастрофах»

Удивительным образом сериал, посвященный распространению смертельного вируса в Москве вышел незадолго до пандемии коронавируса (проект показали в онлайн-кинотеатре Premier). С тех пор «Эпидемию» перевели на 12 языков, его купил крупнейший в мире видеосервис Netflix.

Наконец, сериал покажут и по телевидению — на канале ТВ-3. В преддверии телепремьеры «Телепрограмма» побеседовала с исполнителем главной роли Кириллом Кяро.

— Кирилл, как получилось, что сериал «Эпидемия» вышел в канун пандемии коронавируса?

— Все об этом говорят, конечно. Когда все это было еще только в Китае, мы шутили, что, мол, коронавирус — гениальная промокампания наших продюсеров. Но на самом деле это, конечно, совпадение. Сериал-то снят по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» 2011 года.

Кадр из сериала "Эпидемия" ФОТО: Instagram

Постапокалиптических фильмов в целом много, да и вообще люди всегда ждут конца света. У Альбрехта Дюрера была серия гравюр «Апокалипсис» про это. Глобальных катаклизмов человек ждет и боится. После выхода «Эпидемии», бывало, к друзьям приезжаешь, а они смотрят с тревогой. «В чем дело?» — спрашиваю. «У меня трое детей. Пожалуйста, скажи, что все будет хорошо! И не снимайся больше в фильмах-катастрофах», — отвечают. В шутку, само собой.

— О чем этот проект для вас — о природе человека, которая проявляется в экстремальных условиях, или о сложных отношениях бедных и богатых, либералов и патриотов?

— Отношения людей мы затрагиваем. Но вообще главное — природа человека. Насколько он способен не утратить человеческое? Не скатиться в животное? Хотя это большой вопрос, что лучше: человеческое или животное. Первое иногда жестче второго.

Ведь все признаки цивилизации, культуры и этики — то, что в нас с молоком матери попадает и чему нас учат, может быстро потеряться в экстремальных условиях. Или не потеряться. Такое исследование проводится и в романе, и в сериале. Мне было интересно это, когда мы брались за работу.

— Человечество готово на отдельные жертвы ради сохранения жизни на земле в целом?

— В нашем проекте герои думают о близких, уж точно не о человечестве. Они не спасают мир, они не супергерои. Они просто живые и слабые люди. И это как раз ценно и хорошо. Урапафосных сцен в сериале нет. Люди просто хотят выжить, потому и едут на озеро.

Они не хотят оказаться в центре событий, заниматься эвакуацией или спасать больных, бабушек и дедушек, нет. Они бегут. И видят срез нашей страны в таких условиях. Возможно, это слишком жестко, но правдиво.

— Как прошла ваша самоизоляция? Сильно пострадали психика и семейный бюджет?