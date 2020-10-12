Какое выражение лица у людей больше всего нравится котам: ученые наконец-то это выяснили

Британские ученые для участия в эксперименте взяли у 14 владельцев 21 кошку со здоровым зрением. В первой части исследования хозяева кошек щурились и медленно моргали. Этим они быстро привлекли внимание своих питомцев, которые моргали в ответ.

Во втором эксперименте, проведенном еще с 24 кошками, была такая же базовая установка, но с незнакомцем вместо хозяина. Кошек также проверяли, пойдут ли они к незнакомцу. К тем, кто медленно моргал, кошки подошли.

Медленное моргание – это положительный сигнал для кошек. Оно может быть индикатором положительных эмоций,

– рассказывают исследователи.