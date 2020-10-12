Составлен список фильмов, выход которых перенесли из-за коронавируса

Так, например, выход нового "Бэтмена" от режиссёра Мэтта Ривза с октября 2020-го перенесли аж на март 2022 года. Экранизацию знаменитого романа Фрэнка Герберта "Дюна" должны были выпустить в ноябре этого года, но фанаты увидят её только в октябре 2021 года.

Лучше ситуация с нашумевшей четвёртой частью "Матрицы". Её хотели выпустить на экраны в апреле 2022-го, а в итоге покажут уже в декабре 2021-го. Но не повезло новой части бондианы. Фильм "Не время умирать" о легендарном шпионе хотели выпустить в ноябре этого года, но релиз перенесли на май будущего года. На тот же месяц перенесли и выход новой части "Форсажа".