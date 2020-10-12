Гороскоп на 12 октября: каким знакам Зодиака следует проявить осторожность

Гороскоп говорит, что у Львов работа будет спориться, а Водолеи займутся рутиной.
Овен
Если вы испытываете финансовые затруднения, не стесняйтесь обратиться за помощью к проверенным партнерам.
Телец
Близнецы
День с риском обмана или какого-то подвоха – так что не спешите подписывать важные документы.
Рак
Лев
Этот день хорошо использовать для карьерного роста – к вам прислушиваются и соглашаются с доводами.
Дева
Будьте готовы к неожиданным проверкам и старайтесь избегать опасных ситуаций на работе и в транспорте.
В этот день будет стопориться любое начинание, так что лучше его отложить на более подходящее время.
Скорпион
Вам следует проанализировать собственные ошибки, которые тянут назад и не дают развиваться вашему делу.
Стрелец
Проявите осторожность в общении с людьми, особенно если они пытаются навязать вам свое мнение.
Козерог
Старайтесь сдержать данное обещание, если не хотите, чтобы в ответственный момент вас подвели, пишет «Сегодня».
Водолей
В этот день у вас много энергии уйдет на подготовительные и организационные моменты, а не на саму работу.
Рыбы
Постарайтесь найти нестандартный подход в своей работе, и тогда рутина превратится в увлекательный процесс.