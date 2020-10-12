Гороскоп на 12 октября: каким знакам Зодиака следует проявить осторожность

Овен

Если вы испытываете финансовые затруднения, не стесняйтесь обратиться за помощью к проверенным партнерам.

Телец

Желательно отнестись со всей внимательностью к поступающей информации, чтобы не пропустить что-то важное.

Близнецы

День с риском обмана или какого-то подвоха – так что не спешите подписывать важные документы.

Рак

День благоприятен для путешествий – вы получите опыт, который пригодится для дальнейшей работы.

Лев

Этот день хорошо использовать для карьерного роста – к вам прислушиваются и соглашаются с доводами.

Дева

Будьте готовы к неожиданным проверкам и старайтесь избегать опасных ситуаций на работе и в транспорте.

Весы

В этот день будет стопориться любое начинание, так что лучше его отложить на более подходящее время.

Скорпион

Вам следует проанализировать собственные ошибки, которые тянут назад и не дают развиваться вашему делу.

Стрелец

Проявите осторожность в общении с людьми, особенно если они пытаются навязать вам свое мнение.

Козерог

Старайтесь сдержать данное обещание, если не хотите, чтобы в ответственный момент вас подвели, пишет «Сегодня».

Водолей

В этот день у вас много энергии уйдет на подготовительные и организационные моменты, а не на саму работу.

Рыбы