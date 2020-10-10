Сб, 10.10.2020
Жители в шоке! В городе Элва построили спорткомплекс почти за 5 миллионов, но с туалетом что-то не так... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

«История, леденящая кровь»: как Галкин внедрился в семью Пугачевой и Киркорова

Максим Галкин

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Первая встреча Аллы Пугачевой с пятым супругом Максимом Галкиным состоялась в 2001 году. Знаменитостей познакомил Филипп Киркоров – четвертый муж певицы. Знаковое событие в жизни российских звезд случилось в рамках фестиваля «Славянский базар». В гостиничном фойе Пугачева и Киркоров столкнулись с молодым юмористом Галкиным. Максим произвел хорошее впечатление на Аллу Борисовну. Ее симпатия оказалась взаимной.

Спустя время вокалистка и комик вновь встретились, правда, уже без Киркорова. Знаменитости были приглашены на юбилей общего друга. В тот вечер Максим пригласил Аллу Борисовну на танец, пишет Dni.ru.

«Появилось ужасное сексуальное влечение», – рассказывала позднее в интервью Пугачева.

Комик попросил у вокалистки номер телефона. Алла Борисовна не отказала. Галкин стал периодически звонить Пугачевой. Так начался роман молодого артиста и Примадонны.

В соцсетях личный фотограф Аллы Пугачевой, Роман Родин, показал редкое фото того времени. В кадре молодые Киркоров и Галкин играют в боулинг в Сочи.

«Внедрение молодого Галкина в семью Киркорова-Пугачевой. История, леденящая кровь», – подписал снимок Родин.

НАВЕРХ
Back