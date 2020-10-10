«История, леденящая кровь»: как Галкин внедрился в семью Пугачевой и Киркорова

Первая встреча Аллы Пугачевой с пятым супругом Максимом Галкиным состоялась в 2001 году. Знаменитостей познакомил Филипп Киркоров – четвертый муж певицы. Знаковое событие в жизни российских звезд случилось в рамках фестиваля «Славянский базар». В гостиничном фойе Пугачева и Киркоров столкнулись с молодым юмористом Галкиным. Максим произвел хорошее впечатление на Аллу Борисовну. Ее симпатия оказалась взаимной.
Спустя время вокалистка и комик вновь встретились, правда, уже без Киркорова. Знаменитости были приглашены на юбилей общего друга. В тот вечер Максим пригласил Аллу Борисовну на танец, пишет Dni.ru.
«Появилось ужасное сексуальное влечение», – рассказывала позднее в интервью Пугачева.
Комик попросил у вокалистки номер телефона. Алла Борисовна не отказала. Галкин стал периодически звонить Пугачевой. Так начался роман молодого артиста и Примадонны.
В соцсетях личный фотограф Аллы Пугачевой, Роман Родин, показал редкое фото того времени. В кадре молодые Киркоров и Галкин играют в боулинг в Сочи.
«Внедрение молодого Галкина в семью Киркорова-Пугачевой. История, леденящая кровь», – подписал снимок Родин.
View this post on Instagram
А сейчас я представляю вам мой исторический кадр: внедрение молодого Галкина в семью Киркорова-Пугачевой. История об этом- завтра у меня в эфире в 29-30 . Место действия- Сочи . История, леденящая кровь #романродин1959 #жизньзвезд #жизньпрекрасна❤️ #жизньпрекрасна #киркоров