«История, леденящая кровь»: как Галкин внедрился в семью Пугачевой и Киркорова

Первая встреча Аллы Пугачевой с пятым супругом Максимом Галкиным состоялась в 2001 году. Знаменитостей познакомил Филипп Киркоров – четвертый муж певицы. Знаковое событие в жизни российских звезд случилось в рамках фестиваля «Славянский базар». В гостиничном фойе Пугачева и Киркоров столкнулись с молодым юмористом Галкиным. Максим произвел хорошее впечатление на Аллу Борисовну. Ее симпатия оказалась взаимной.