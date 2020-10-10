ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Официант оставил Кае Каллас неожиданное послание под чашкой кофе

Кая Каллас рассказала в своем Instagram, почему иногда стоит ходить куда-то обедать. Такое может произойти, если какой-то добрый человек оставляет под твоей чашкой кофе позитивное послание.

Обедавшая в кафе Каллас обнаружила записку под своей чашкой кофе со словами: «Спасибо, что делаете Эстонию лучше!». В конце записки автор нарисовал маленькое сердечко.

«Здорово находить такие позитивные послания под своей чашкой», – подписала снимок Кая Каллас.