Сб, 10.10.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Официант оставил Кае Каллас неожиданное послание под чашкой кофе

Kaja Kallas.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Предстедатель Партии реформ Кая Каллас (43) поделилась в социальной сети интересным фактом, произошедшем во время похода на обеденный перерыв.

Кая Каллас рассказала в своем Instagram, почему иногда стоит ходить куда-то обедать. Такое может произойти, если какой-то добрый человек оставляет под твоей чашкой кофе позитивное послание.

Обедавшая в кафе Каллас обнаружила записку под своей чашкой кофе со словами: «Спасибо, что делаете Эстонию лучше!». В конце записки автор нарисовал маленькое сердечко.

«Здорово находить такие позитивные послания под своей чашкой», – подписала снимок Кая Каллас.

Как бы вам понравился такой сюрприз? Поднял бы настроение?

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