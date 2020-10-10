ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Официант оставил Кае Каллас неожиданное послание под чашкой кофе

Предстедатель Партии реформ Кая Каллас (43) поделилась в социальной сети интересным фактом, произошедшем во время похода на обеденный перерыв.
Кая Каллас рассказала в своем Instagram, почему иногда стоит ходить куда-то обедать. Такое может произойти, если какой-то добрый человек оставляет под твоей чашкой кофе позитивное послание.
Обедавшая в кафе Каллас обнаружила записку под своей чашкой кофе со словами: «Спасибо, что делаете Эстонию лучше!». В конце записки автор нарисовал маленькое сердечко.
«Здорово находить такие позитивные послания под своей чашкой», – подписала снимок Кая Каллас.
Как бы вам понравился такой сюрприз? Поднял бы настроение?