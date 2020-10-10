Блеск и нищета гаитянских свадеб: замуж любой ценой

Тем не менее молодые гаитянцы умудряются найти силы и, главное, деньги, чтобы играть свадьбы, хотя исторически брачные отношения не слишком распространены на Гаити — в сельской местности многие пары живут вместе до старости без официальной регистрации. Это наследие колониальных времен — традиция пласажа, сожительства креолок с колонистами. Но в последнее время брак стал престижным, а свадьба — показателем роскоши.

Большинство гаитянцев не могут позволить себе ни автобус, ни тем более лимузин. Многочисленным гостям церемонии приходится набиваться в арендованные машины до отказа: садиться друг другу на колени, ложиться сверху и даже лезть в багажник. Машина — это еще хороший вариант. Многим приходится довольствоваться скутерами или идти пешком в роскошных нарядах по тропической жаре.

Протестантские церковные общины поддерживают брак, особенно если пара ждет ребенка. Некоторые религиозные школы принимают учеников только в том случае, если их родители могут предоставить свидетельство о браке.

«Часто священники оказывают давление на пару, говоря, что это воля Божья, которой нельзя не подчиняться», — рассказал гаитянский этнолог Исаак Дюклеон.

Многие женятся и ради правовой защиты. Пласаж — неофициальная практика, поэтому в случае расставания женщина не сможет запросить алименты у бывшего сожителя и не получит долю в имуществе партнера в случае его смерти.

Многие пары устраивают свадьбы в одной церкви одновременно, чтобы разделить расходы за церемонию.

В стране, где более половины населения живет за чертой бедности на 2,41 доллара в день, только самые богатые гаитянские пары могут позволить себе устроить торжественный прием, накормить всех гостей, а после этого еще и отправиться в свадебное путешествие. Часто молодожены не устраивают банкет или, если дело происходит в сельской местности, подают весьма незатейливые угощения: выпечку, жареные бананы, рис или просто кофе.

Иногда яства на свадебный банкет собирают буквально всей деревней. На свадьбах могут вспыхивать серьезные конфликты, если еды на всех не хватает или же если очень хитрый гость пытается забрать угощения себе домой.

Если на свадьбе и есть торт, он, как правило, не слишком большой. Поэтому угощение выставляют на всеобщее обозрение, а потом жених и невеста забирают его домой, где съедают в узком кругу самых близких родственников.

«Даже самые бедные гаитянки пытаются устроить красивую свадьбу. Красивую в их понимании — это с огромной роскошной процессией, о которой еще долго будут говорить соседи. Это связано с выражением своего социального статуса», — объясняет местный социолог Тамас Жан Пьер.