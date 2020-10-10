«Мне уже не смешно»: мать обеспокоена личной жизнью Тимати

Совсем скоро телезрители смогут понаблюдать за личной жизнью нового «Холостяка» и поучаствовать в выборе его спутницы. По словам продюсера проекта, Тимати является одним из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса, пишет Dni.ru.

Неужели знаменитый артист и предприниматель пошел по стопам своего бывшего коллеги Егора Крида? Остается только гадать, что же подтолкнуло рэпера на участи

Многочисленной аудитории Тимати безумно интересно, что же думает по этому поводу родная мать музыканта. Симона Юнусова объяснила поклонницам свою точку зрения.

«Мне не так уж и смешно. Не стоит путать шоу с реальной жизнью», – тонко намекнула родственница рэпера.

Напомним, что именно Симону обвиняли во всех проблемах Тимати. Фанаты артиста уверены, что его мать имеет слишком огромное давление на сына. Так, комментаторы предположили, что она насильно заставила его разорвать отношения с Анастасией Решетовой.