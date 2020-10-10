Погружающегося в реку вместе с авто Харламова вытягивали тросами

Как сообщил комик, по сценарию его герой заблокирован в авто, которое тонет в реке. Для съемок сцены транспортное средство, в котором находился Гарик Харламов и другие артисты, привязали тросами. После каждого дубля машину вытягивали из воды, пишет Dni.ru.

Автомобиль погружали и вытаскивали из водоема множество раз. В какое-то мгновение Харламову стало не по себе. Гарик не на шутку испугался. В голове знаменитости крутились тревожные мысли, дескать, что-то может пойти не по плану и их не достанут вовремя из реки.

«Я не знал, что вода набирается так быстро», – поведал Гарик Харламов. Актер не скрывает, что испытал дикий ужас. Играть роль в тот момент было крайне сложно.