Отец-алкоголик и больная шизофренией мать не справились с воспитанием маленькой Грете. Девочке было всего четыре года, когда из ужасных условий она попала в Таллиннский детский дом.

Отец Грете (имя изменено, настоящее имя редакции известно) предпочел воспитанию ребенка компанию зеленого змия, а мать поместили в закрытую больницу из-за шизофрении. Девочку отправили в детский дом в возрасте четырех лет, а через год она попала в приемную семью.

«Сначала я была зла на своих биологических родителей за то, что они бросили меня. Во мне было много противоречий. Позже я поняла, что алкоголизм моего отца на самом деле был болезнью, похожей на шизофрению моей матери. Я простила их, но долгие годы у меня все еще оставалось чувство пустоты», – вспоминает Грете, как трудно ей было примириться со своей судьбой.

«Хотела бы ты встретиться со своей матерью?»

Когда Грете подросла, мачеха спросила, не хочет ли девочка познакомиться со своей биологической матерью. «При мысли о встрече с мамой меня тошнило, потому что я боялась», – говорит Грете. Она боялась остаться отверженной – что, если мать не узнает свою дочь или не захочет о ней ничего слышать? Кроме того, последнее воспоминание Грете о своей матери было весьма болезненным.

«Я помню, как ссорились мои родители. Мама отчаянно ревела и попыталась вырваться из рук пьяного отца, он толкнул ее в кровать. Затем выхватил из-под кровати резиновую дубинку и стал бить им жену», – вспоминает Грете тот момент, который навсегда остался в ее памяти. Грете тогда было всего несколько лет, но она до сих пор помнит гнев отца и страх матери.

Девушка решила, что не готова встретиться со своей настоящей матерью и копаться в прошлом... по крайней мере, пока. Приемная семья приняла это решение. Грете боялась, что встреча с настоящей матерью может спутать чувства.

Неожиданная встреча с родственниками

Когда Грете исполнилось 17 лет, с ней связался ее сводный брат. Они встретились впервые в своей жизни, и вскоре было решено вместе навестить мать в доме по уходу.

«Когда мы пришли в дом по уходу, на меня смотрела иссохшаяся женщина. Черты ее лица были мне знакомы, сердце начало колотиться», – говорит Грете, которая тогда не могла сказать ни слова. Больная шизофренией женщина принимала Грете за сожительницу своего сына.

«Я не сказала ни слова за все это время и повернулась спиной, так как еле сдерживала слезы. Мы пробыли там минут 15», – говорит Грете, потрясенная встречей. Садясь в машину, она слышала, как брат и мать все еще разговаривают друг с другом. Больная женщина спросила своего сына на улице: «Скажи честно, эта девочка действительно была моей дочерью?»

Иллюзии и бред

Спустя полгода Грете решила снова навестить свою биологическую мать. «На этот раз я чувствовала себя свободнее, она обняла меня в знак приветствия. Мы обе были рады, что встретились».

Затем у нее начались симптомы психического расстройства или бреда. «Она начала настаивать на том, что видела меня по телевизору и слышала, как я пою по радио. Я пыталась ей объяснить, что я не звезда, а совершенно обычная девушка. Она создавала иллюзии обо мне», – говорит Грете.

Больная шизофренией женщина, увидела в своей дочери хорошую возможность для получения различных выгод. «Я дала ей свой номер, чтобы мы могли больше общаться, но она начала названивать мне каждый день. Мать редко спрашивала, как у меня дела, зато ей нравилось говорить о том, что делала она. Кроме того, при каждом телефонном звонке она просила меня снабжать ее кофе, сигаретами и сладостями. Я была простой школьницей, у меня даже не было никакого дохода», – говорит Грете.

На сегодняшний день Грете перестала общаться со своей настоящей матерью, поскольку телефонные звонки стали агрессивными и стали портить жизнь. «Я хотела быть рядом с ней, но невозможно было даже просто поговорить с ней. Меня не устраивало, как она относилась ко мне. В то же время я понимаю, что это шизофрения заставляет ее так себя вести. Мне жаль, что я не смогла получше узнать ее», – говорит Грете.

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Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблемах психического здоровья и укрепления психического здоровья.

В 1948 году была организована Всемирная федерация психического здоровья (World Federation for Mental Health), главной целью которой стало продвижение в мире профилактики психических и эмоциональных расстройств. По ее инициативе в 1992 году был проведен первый День психического здоровья.

Шизофрения

Основные факты:

Шизофрения является тяжелым психическим нарушением, которым во всем мире страдают более 20 миллионов человек.

Для шизофрении характерны нарушения мышления, восприятия, эмоций, языка, самовосприятия и поведения. Распространенными проявлениями являются галлюцинации (когда пациент слышит несуществующие голоса или видит то, чего нет на самом деле), а также бредовые идеи (в виде стойких ложных убеждений).

Во всем мире шизофрения ассоциируется со значительным нарушением трудоспособности и может сказываться на обучении и профессиональной деятельности.

У лиц с шизофренией вероятность рано умереть в 2-3 раза выше, чем у населения в целом. Это часто связано с физическими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми, обмена веществ и инфекционными болезнями.

Широко распространены стигма, дискриминация и нарушение прав человека лиц с шизофренией.

Шизофрения поддается лечению. Лечение с применением препаратов и психосоциальной поддержки дает эффект.

Эффективными стратегиями управления являются обеспечение для людей с шизофренией проживания с уходом и оказание им поддержки в обеспечении жильем и трудоустройстве.

Симптомы:

Шизофрения является психозом, таким психическим заболеванием, для которого характерны нарушения мышления, восприятия, эмоций, самовосприятия и поведения. В число распространенных симптомов входят:

галлюцинации: слышать, видеть или ощущать то, чего нет на самом деле; бред: стойкие ложные убеждения или подозрения, не разделяемые другими людьми в культуре, к которой принадлежит пациент, и прочно сохраняющиеся даже при наличии фактов, свидетельствующих об обратном; неадекватное поведение: дезорганизованное поведение, в частности бесцельное хождение, бормотание и беспричинный смех, странный вид, неряшливость или неопрятность; дезорганизованная речь; бессвязные или не к месту произносимые высказывания и или; нарушения эмоций: выраженная апатия или отсутствие связи между выражаемой эмоцией и такими наблюдаемыми проявлениями, как выражение лица или жесты.

Причины шизофрении:

Исследования не выявили одного провоцирующего фактора. Считается, что это нарушение может возникать в результате взаимодействия генов и ряда факторов среды.

Психо-социальные факторы могут также способствовать возникновению шизофрении.