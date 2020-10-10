Названы продукты, от которых лучше отказаться в период пандемии

Увеличение роста числа заболевших коронавирусом требует особого отношения к своему организму, которому предстоит противостоять опасной инфекции. Большое значение сейчас имеет пища, влияющая на иммунитет. Как выяснилось, фастфуды, консервы и жареная пища не лучший набор продуктов в период пандемии. С осторожностью следует употреблять и сахар, негативно отражающийся на стенках сосудов, пишет Medikforum.ru.

«От консервов в принципе нужно отказаться - такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда», - рассказала «РИА Новости» врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

Эксперт советует в этот тревожный для населения период поддерживать иммунитет, а не ослаблять его. Организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени. В рационе также должна присутствовать рыба, морепродукты, птица, молочные продукты. Все это Ненастина советует запивать большим количеством жидкости.

«Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать», - говорит врач.