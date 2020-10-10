Ленивый и скучный день: читайте гороскоп на 10 октября

День может быть довольно пустым и «ленивым» - этому способствуют и общее снижение деловой активности, и особый эмоциональный фон, окрашенный в меланхолические, печальные тона. В такой день едва ли кому-то захочется сражаться с недоброжелателями, преодолевать препятствия, бороться за победу; куда больше он располагает к неспешным беседам в приятной обстановке, доверительным признаниям, написанию длинных, обстоятельных и подробных писем.
Даже те, кто обычно непоседлив и нетерпелив, сегодня становятся более спокойными, сдержанными, а также весьма сентиментальными. Появляется желание навестить пожилых родственников и давних друзей, поделиться теплом своей души с тем, кто в этом нуждается, пишет Dvorec.ru.
Овен
Настроение Овнов переменчиво, а намерения противоречивы – нетрудно догадаться, что поладить с окружающими представителям этого знака будет непросто. Особенно сложны романтические отношения: в них накопились противоречия и проблемы, которые неплохо было бы спокойно обсудить, но вот как раз к конструктивному диалогу вы сейчас совершенно неспособны. Старайтесь, по крайней мере, своевременно сообщать окружающим о своих планах, чтобы никого не поставить в неловкое положение.
Достаточно удачными могут быть поездки, совершенные с определенной целью личного или делового характера. А вот любителей просто «пошататься» по миру могут ожидать серьезные неприятности и разочарования.
Телец
Тех, кто собирается заниматься серьезными делами и решать практические задачи, ожидает удачный и плодотворный день. Разумно составленный график позволит ни минуты не потерять зря, однако загонять себя в слишком жесткие рамки все же не рекомендуется – удачная импровизация значительно расширит ваши возможности.
В сфере личных отношений явно преобладают позитивные тенденции, что гарантирует вам успехи и исполнение многих желаний. Можно признаваться в своих чувствах, предпринимать попытки сблизиться с симпатичной вам особой.
Близнецы
Желательно не ставить перед собой недостижимых цели и не браться за решение слишком сложных задач. Этот день, кажется, специально создан для того, чтобы вы могли здраво оценить свои силы и возможности, избавиться от излишней самоуверенности и необоснованного оптимизма. Решения принимайте без спешки, не оставляя без внимания советы старших родственников и друзей.
Любителям легкого флирта звезды советуют посетить увеселительные заведения, а вот тем, кто стремится к серьезным отношениям, стоит обратить внимание на культурные мероприятия.
Рак
Раки сегодня удивляют окружающих энергичностью и целеустремленностью. Новых знакомых порадует, кроме того, ваше умение к решению любой задачи подойти творчески, а из непростых ситуаций вынести исключительно полезные уроки. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего, возможны задержки ожидаемых выплат. Не стоит торопиться с приобретением одежды, косметики и парфюмерии.
В отношениях с любимым человеком слишком много недомолвок и неясностей, однако для откровенного разговора вы еще не «созрели». Постарайтесь, по крайней мере, удержаться от упреков и не раздувать скандала из-за пустяков: от вашего умения не зацикливаться на мелочах во многом зависит дальнейшее развитие событий.
Лев
День будет довольно неприятным, его события оставят мрачный осадок в душе. Накопившиеся проблемы заставят вас пересмотреть свои отношения с окружающими, изменить собственное поведение. Поступки близких будут вызывать недоумение и раздражение, многие высказывания любимого человека покажутся обидными, упреки родственников – незаслуженными. Сейчас у вас нет возможности изменить ситуацию, однако можно сделать выводы, которые окажутся полезными в будущем.
Финансовое положение стабильно, однако крупные покупки звезды советуют отложить. В целом день располагает к принятию самостоятельных решений, защите своих интересов.
Дева
День исправления старых ошибок, завершения дел, которые долгое время откладывались, и решения серьезных проблем. Ваше спокойствие передается окружающим, поэтому сегодня вы невольно выступите в роли миротворца, примирителя ссорящихся, а также мудрого наставника. Очень хорош день для откровенной беседы с любимым человеком – можно признаться в своих чувствах, а можно обсудить общие проблемы, в любом случае итог будет вполне удовлетворительным.
Прекрасный день для учебы и исследовательской деятельности, а также работы со сложными приборами и современной техникой.
Весы
Это день случайных побед, благоприятного стечения обстоятельств, удач во многих начинаниях. Однако помните, что двигаться нужно по течению – попытки заниматься тем, что долго не получается, вызовут лишь раздражение. Очень удачен день для обмена опытом, неформального общения с коллегами и людьми, разделяющими ваше хобби.
Несколько хуже обстоит ситуация в сфере личных отношений: вы не готовы к компромиссам, крайне неохотно идете на любые уступки. Прислушивайтесь к мнению близких и считайтесь с их желаниями, этого будет достаточно для того, чтобы избежать ссор.
Скорпион
Это не самый благоприятный день для решения важных вопросов и любых трудных дел; звезды настоятельно советуют взять паузу и передохнуть, а не бросаться грудью на очередную амбразуру. Вероятны неудачные покупки, серьезные расходы, связанные с развлечениями и отдыхом.
Поддержка и внимание близких очень ценны, время, проведенное в кругу семьи, позволит получить массу приятных эмоций. Неплох день и с точки зрения любовных отношений; на головокружительные романы рассчитывать не стоит, но зарождение новой привязанности, которая со временем окрепнет, вполне возможно.
Стрелец
Терпение и спокойствие – вот качества, которые вам сегодня совершенно необходимы. Проблемы не исключены во многих сферах жизни, некоторым представителям знака даже придется отказаться от ранее составленных планов, поскольку дел будет много, и каждое из них потребует внимания. Ваши усилия не пропадут даром, но немедленно насладиться результатами своих трудов едва ли удастся.
Благодаря вовремя полученной поддержке друзей и родственников вы сможете справиться со многими проблемами личной жизни, однако некоторая напряженность в отношениях с любимым человеком все же сохранится.
Козерог
Это во многих отношениях удачный день, приятный и легкий. Вы сможете воплотить в жизнь многие свои идеи, причем прикладывать серьезные усилия для достижения результата не придется. Возможно получение денег из неожиданного источника, не исключены ценные подарки, возвращение долгов. Прекрасный день для покупок, обустройства дома, обновления гардероба.
Счастье в любви уже не представляется чем-то недостижимым, перспективы развития романтических отношений очень хороши. Этот день будет щедрым на знакомства и увлечения, вероятна встреча с человеком, который надолго завладеет вашими мыслями.
Водолей
Водолеям стоит спокойно оценить сложившуюся ситуацию прежде, чем предпринимать какие-либо действия. День в целом благоприятный, но необдуманные поступки крайне нежелательны – их последствия будут неприятными и долгосрочными. Могут напомнить о себе старые знакомые, причем, к сожалению, среди них будут не только те люди, к которым вы испытываете симпатию.
Подходящий день для визитов к родственникам, семейных праздников, совместных прогулок и поездок. Посещение увеселительных заведений также оставит приятное впечатление; не отклоняйте предложения посетить места, в которых вы еще не бывали.
Рыбы
Ровный, спокойный день. Окружающие доброжелательны к вам, вы отвечаете тем же; не возникнет серьезных проблем в сотрудничестве любого рода, если вы не станете обижаться на непрошеные советы и критические замечания. Пока нет возможности в полной мере использовать свои таланты и способности, но можно понемногу продвигаться вперед, приближаясь к поставленной цели.
Разумное отношение к личным проблемам позволит решить их быстро и без больших усилий. Сегодня вам свойственны здравомыслие и хладнокровие, негативные эмоции порой будут напоминать о себе, но вы быстро возьмете их под контроль. Влюбленным удастся избежать размолвок и ссор.