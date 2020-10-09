ТОП-10 интересных и неочевидных фактов о сексе

Человек думает о сексе по много раз на дню вне зависимости от своего пола. Но при этом не знает и малой толики о нюансах интимных отношений.

Оргазм — это почти миф

Большинство мужчин убеждены, что женщина в постели всегда получает в разы больше удовольствия, чем они. А представительницы слабого пола сетуют, что для мужчин получить разрядку физически проще. При этом неправы обе стороны.

Женщинам бывает психологически трудно достичь блаженства даже с любимым партнером, так что постоянно испытывают оргазм с постоянным спутником жизни лишь 29 процентов женщин. А для мужчин гарантия оргазма наступает только в 70 процентах случаев. Многим приходится симулировать в постели даже с понимающей возлюбленной.

Секс помогает от нервов

Во время любовных игр люди расслабляются и отвлекаются. Вместе с тем засыпает тот участок мозга, что вызывает страх и стресс. Поэтому совет сбросить напряжение в постели нельзя списывать со счетов.

Размер не имеет значения

Многие убеждены, что «чем больше — тем лучше». Но на практике получение оргазма женщиной не связано с размером мужского достоинства ее партнера. Некоторые испытывают боль и неприятные ощущения из-за слишком внушительного избранника.

Секс в носках усиливает ощущения

Многие не приемлют интима, если на партнере остается хотя бы клочок одежды. А вот ученые установили, что с теплыми ногами проще получить разрядку — как мужчине, так и женщине. Бабушкин совет держать голову в холоде, а ноги в тепле работает и в такой ситуации.

Женские феромоны существуют

Период овуляции у женщин делает их физически более привлекательными. Они и сами бессознательно стараются одеваться сексуальнее, а мужчинам проще познакомиться с ними в эти даты. Рост полового гормона эстрадиола работает, как пресловутые феромоны, организм женщины буквально выставляет ее в лучшем свете перед самцами.

Риск забеременеть есть всегда

Предохраняться следует в любой день цикла. Виной всему невероятная подвижность сперматозоидов. Стоит семенной жидкости попасть в организм женщины, как они сразу мчатся к матке со скоростью до пяти миллиметров в минуту.

Яблоки — природный афродизиак

Считается, что либидо усиливают устрицы, шоколад и миндаль. А вот последние исследования доказали, что в этот список можно смело добавить и яблоки. Влечение к партнеру и сексуальная функция у женщин будет выше, если она ест яблоки пару раз в день.

Секс полезен для памяти

Секс положительно сказывается на работе мозга и памяти — правда, только у женщин. Пока мужчина наслаждается в постели, его партнерша занимается внутренним совершенствованием. Приток крови к области гиппокампа головного мозга помогает ей лучше запоминать даты, имена и длинные отрывки текста.

Нужно уметь выбирать день

Определенные даты делают интимную близость лучше. Так, перед менструацией и даже во время нее у многих женщин резко возрастает влечение. Желание получить удовольствие в постели связано с рекой гормональной перестройкой их организма. К тому же оргазм помогает унять боль в эти дни.

Женщины думают про это чаще

Существует миф, что мужчины постоянно думают о сексе. Но на деле эротические фантазии посещают женскую голову куда чаще. Кроме того, порой это не просто романтические мысли о свадьбе героев книг и фильмов, а настоящие сцены из порно в исполнении всех окружающих.