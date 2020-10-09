Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Понедельник и вторник будут исключительно хороши для прохождения собеседований, составления резюме, написания текстов, публичных выступлений, прямых эфиров. Все благодаря Венере и Меркурию, которые помогут нам выражать свои мысли и красиво, и убедительно. Хотите подать себя в самом выгодном свете? Время пришло, уверена астролог Лилия Любимова.

Штурмуя карьерные вершины, не забывайте действовать в рамках законов деловой этики. Будьте корректны в общении с начальством, чиновниками, инвесторами, проверяющими органами: от них будет исходить некоторая напряженность, поэтому идти напролом – себе дороже.

И помните, что уже в среду от всемогущего астровлияния не останется и следа: Меркурий станет ретроградным, карета превратится в тыкву, а нереализованные планы – в воображаемую папку с названием «Смотрю на вас с немым укором». Правда, и вторую половину недели при желании можно будет провести весьма продуктивно!

Благодаря обостренной интуиции, вы сможете найти ответы на давно мучавшие вас вопросы или разгадать загадки своей судьбы. А новолуние в пятницу принесет желание общаться, знакомиться, налаживать отношения. Конец недели и вовсе выглядит как праздник: в субботу не возбраняется полениться, а воскресенье – сходить на шопинг, в парикмахерскую, купить подарки себе и своим близким.

Овен

Используя свое врожденное обаяние, вы сможете уговорить начальство пойти вам на уступки у таких вопросах, как график работы, делегирование обязанностей, более разумное распределение нагрузки внутри коллектива. Только не вздумайте ставить ультиматумы и повышать голос – так Овны только ухудшат свое положение.

Телец

Творческие проекты, спортивные достижения и воспитание детей – вот сферы, в которых вы можете добиться блестящих результатов на этой неделе. Тельцам, которые зарабатывают на жизнь своими руками, можно проводить выставки, презентации, мастер-классы – клиентов и покупателей будет привлекать все красивое!

Близнецы

Близнецам стоит искать свою удачу, не выходя из дома. Семейный бизнес; благоустройство участка; дизайн, ремонт, покупка, продажа и обмен жилья – именно в таких делах вы можете серьезно продвинуться вперед. Близнецам гороскоп на неделю, с 12 по 18 октября 2020 года, советует просить советов у аудитории в соцсетях или начать собственное реалити, если вам это интересно.

Рак

Раки-писатели и блогеры могут быть очень продуктивны и красноречивы в начале этой неделе. Творческие задачи будут решаться легко и непринужденно, а общение с окружающими начнет приносить удовольствие. В четверг Ракам стоит подвести итоги минувшего лунного месяца, а в пятницу составить планы и помечтать.

Лев