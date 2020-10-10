ФОТО ⟩ Жители Ласнамяэ принялись бессовестно угонять торговые тележки

Или женщина бодро толкает тележку Maxima, загруженную упаковками туалетной бумаги, собачьего корма и минеральной воды. Действительно, такую ношу руками до дома не дотащить, тем более на каблуках.

Подобные картины теперь то и дело можно наблюдать в жилых районах вблизи столичного гипермаркета Linnamäe Maxima XXX . Причем, бессовестно угоняют тележки даже вполне порядочные на вид граждане, чаще всего, чтобы не перетруждаясь довезти покупки до дома. Чего уж говорить о подростках, которых магазинные тележки так и манят покататься.

Весной в связи с COVID-19 в Linnamäe Maxima XXX отменили залог для использования магазинных тележек. Казалось бы, цена вопроса – одна монетка номиналом 50 центов, 1 или 2 евро, которую покупатели вставляли в специальный замок, чтобы воспользоваться тележкой в магазине, но стоило залог отменить, как поведение людей изменилось. Недобросовестные покупатели стали возить покупки до близлежащих домов, бросая тележки у подъездов. В итоге тележки разбросаны по всему району, они царапают двери подъездов, а в непогоду, гонимые ветром, могут повредить припаркованные автомобили.

«Во время весенней пандемии мы действительно отказались от замков на тележках из-за соображений гигиены. Конечно, нам печально осознавать, что внесенное изменение было использовано ненадлежащим образом», – говорит руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк .

По словам представителя Maxima, торговая сеть по-прежнему стремится сделать покупки максимально быстрыми и безопасными для клиентов, а особенно для группы риска, поэтому возвращать залоговую систему пока не планируется.

«Мы надеемся, что люди будут вести себя разумно и бережливо. Также мы призываем сограждан реагировать, если они заметят, что тележка увезена с территории магазина», – говорит Янне Лайк.

В случаях, когда магазин получает информацию, что где-то в определенном месте найдена тележка с их логотипом, ее возвращают обратно.

«К сожалению, такая информация не всегда доходит до нас, и все еще остаются люди, которые действительно халатно и без спросу увозят тележки с собой и бросают их в неожиданных местах», – говорит Янне Лайк.

Комментарий юриста

Что делать, если магазинная тележка повредила автомобиль или другое имущество, комментирует старший юрист Claudius Õigusbüroo Андрей Антосиев:

– Если во время сильного ветра брошенная тележка повредила автомобиль, припаркованный на прилегающей к магазину парковке, то в данном случае можно потребовать компенсации причиненного вреда от магазина в силу того, его работники не проявили должную предусмотрительность и своевременно не устранили предметы, которые могут стать причиной причинения имущественного вреда.

Если же речь идет о тележках, которые были угнаны и брошены во дворе, то здесь уже претензии следует предъявлять тем, кто их угоняет и бросает, халатно относясь к последствиям своих действий. В плане фиксации доказательств на помощь могут прийти квартирные товарищества, которые установили во дворе камеры видеонаблюдения.