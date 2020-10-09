«Не ради денег»: любовница Тарзана подала на него в суд за побои

Актриса Анастасия Шульженко, ставшая известной после заявлений об интимной связи и беременности от женатого Сергея Тарзана Глушко, решила подать на возлюбленного в суд за травмы, которые получила во время их последней встречи. Об этом рассказал её адвокат Вадим Лялин, передаёт Mash, пишет портал Life.ru.
— рассказал он.
Недавно пара оказалась в центре скандала из-за внезапно объявившейся любовницы Сергея Глушко. Певица до последнего не высказывалась напрямую о ситуации, но наконец решила её прояснить.
Лялин выразил уверенность в том, что с объективной точки зрения цели "сажать" Глушко в тюрьму нет. Однако в то же время он подчёркивает, что "мы не Пашаев и Добровинский" и цели заработать на всём происходящем тоже нет.
— отмечает он.
Большинство подписчиков поддержали актрису, пожелав ей "быстрее пережить кошмар".
Напомним, скандальная история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и заявила, что беременна от него. После этого актриса призналась, что теперь боится за свою жизнь.