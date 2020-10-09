«Не ради денег»: любовница Тарзана подала на него в суд за побои

"Глушко будет отвечать за то, что нанёс повреждения моей доверительнице. Закрытая черепно-мозговая травма — это как минимум. Это уже подтверждено в травмпункте, и получен листок нетрудоспособности,"

— рассказал он.

Недавно пара оказалась в центре скандала из-за внезапно объявившейся любовницы Сергея Глушко. Певица до последнего не высказывалась напрямую о ситуации, но наконец решила её прояснить.

Лялин выразил уверенность в том, что с объективной точки зрения цели "сажать" Глушко в тюрьму нет. Однако в то же время он подчёркивает, что "мы не Пашаев и Добровинский" и цели заработать на всём происходящем тоже нет.

"Это в любом случае уголовное преступление, это всё равно неприятности",

— отмечает он.

Большинство подписчиков поддержали актрису, пожелав ей "быстрее пережить кошмар".