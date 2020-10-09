В конце 1920-х годов две эстонские женщины прославились тем, что по случайному стечению обстоятельств были пойманы в Риге на мошенничестве. Обе были молодыми, красивыми и ловкими аферистками, которые не пренебрегали использованием своей красоты для совершения преступлений.

За день до сочельника 1928 года Päewaleht писал, что латвийская криминальная полиция арестовала 19-летнюю гражданку Эстонии Веру Асберг, которая долгое время занималась мошенничеством в Латвии. Асберг представлялась сотрудником посольства Эстонии, эта легенда дала ей возможность совершать серьезные преступления. В общей сложности проходимке удалось урвать несколько сотен тысяч рублей.

В это же время власти задержали еще одну мошенницу, 25-летнюю Нийну Геродес, которая прибыла в Ригу из Таллинна 20 декабря. Для нее это был продуктивный день: она совершила шесть краж, на седьмой она потерпела неудачу и была поймана. Специализацией Геродес были галантерейные магазины, поэтому она вошла в ювелирный магазин на бульваре Свободы и выразила желание купить золотые часы. Пока внимание продавца было сосредоточено на другом, Геродес схватила дорогие наручные часы, однако сразу извинилась, сказав, что товар ее не интересует, и поспешила уйти.

Такой же метод она использовала в нескольких других магазинах, пока, наконец, сотрудник магазина не заметил шустрые пальцы женщины, обыскал девушку и вызвал полицию. К сожалению, события, произошедшие в Риге, не были для обеих женщин ни первым, ни последним нарушением закона.

Uudisleht, 11.05.1929 ФОТО: digar.ee

Кража были стилем жизни учительницы из Тюри

Вера-Надежда Асберг была родом из Тюри, появилась в семье уважаемых людей. После окончания гимназии Асберг улучшила свои языковые навыки в институте. Она была очень образованной и красивой барышней, которая до начала своей криминальной карьеры работала школьным учителем.

Она уже числилась в Эстонии в розыске на момент ареста в соседней стране. Жалобы на нее поступали из Таллинна, Нарвы и Раквере. В 1927 году Асберг судили за присвоение чужого пальто и мировой судья Раквере приговорил ее к трем месяцам ареста условно.

Женщину также ловили в 1926 году при использовании чужого удостоверения личности – она ​​пошла на вечеринку в гостиницу в Раквере и использовала там чужое имя и паспорт. Дело раскрылось, и в 1927 году женщину приговорили к двум месяцам тюрьмы.

Асберг покинула Эстонию осенью 1928 года и продолжила свою деятельность уже в Риге. Красивая девушка привлекала внимание молодых людей и Вере, как ни странно, верили, но она ​​использовала своих поклонников для получения денег и, при возможности, обворовывала их. Мужчины после такого стеснялись обращаться в полицию. Вера установила очень близкие отношения с офицером из высшего общества Риги, с которым в итоге она поссорилась.

Женщина вела нескромный образ жизни – останавливалась в дорогих отелях, а вечерами развлекалась в изысканных ресторанах и клубах.

Она промышляла не только в Риге. За несколько дней до задержания Вера посетила Елгаву (тогда она называлась Митава), где остановилась в гостинице Linde. Асберг оставила свой паспорт в качестве залога на стойке регистрации, но когда она покидала гостиницу, не заплатив, то паспорт остался. Вера вернулась в Ригу. В конце концов ее поймали в ночном клубе Foxtrott Dieles, где она собиралась украсть пальто одного из своих поклонников.

После провала в Риге Вера вернулась на родину и поначалу поселилась у матери в Тапа. Она только что отбыла трехмесячный срок за кражу. Женщина с высокими требованиями к жизни пыталась продолжать жить в том же стиле. Вера нуждалась в новой одежде и украшениях каждый раз, когда шла на вечеринки и прогулки.

Однажды она позаимствовала черный костюм, золотое кольцо и серьги у Гермины Шлейхер, чтобы пойти на вечеринку (другой источник сообщает, что она взяла украшения и платье из посылки, которую родители Гермины отправили ей через Веру в Таллинн). Потом она должна была отдать вещи Гермине, но не сделала этого. Асберг вновь пришлось предстать перед судом, где она заявила, что просто поменялась с Герминой платьями, а кольцо и ожерелье пропали. Судья снова приговорил женщину к трем месяцам тюремного заключения и она покинула зал суда в слезах – такой недолгой была ее свобода.

Вся семья Нийны Геродес попалась на махинациях

Нийна Геродес была мошенницей международного масштаба, поскольку в ее документах было видно, что она посещала и другие зарубежные страны, включая Германию. В газетах упоминалось, что Геродес была очень привлекательной и всегда носила элегантную одежду.

Женщина была замужем за инженером Евгеном Рихардом Карлом Геродесом, в девичестве ее фамилией была – Знаменская. Тоже имела образование, и тоже разыскивалась в Эстонии. Геродес совершала кражи в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарва-Йыэсуу. Впервые она была наказана в судебном порядке в 1924 году, Эстонию покинула в декабре 1926 года.

Неизвестно, какой приговор вынесли Геродес в Риге, но известно, что в 1930-х годах вся ее семья устроила свою жизнь в Берлине. Свекор Нийны Эдуард вместе со своей женой Теклой содержал пансионат под названием Estland. В Германии обосновались также и их другие дети – Урсула и Ильзе.

К сожалению, дела в пансионате шли плохо, туристов было мало, поэтому Геродесы были готовы к сомнительным сделкам. Видимо, здесь сыграло роль то, что Нийна в прошлом уже вела криминальную жизнь. Таким образом, вся семья воспользовалась возможностью торговать валютой, которую они заработали в течение некоторого времени. Бизнес был настолько успешным, что супруг Нийны Евген попросил свою тетю, живущую в Таллинне, опубликовать объявление о вакансии в газетах. В Берлине они жили в общей квартире, их задача заключалась в спекуляциях, что, конечно, было строго запрещено.

В конце концов полиция арестовала всю компанию Геродесов 6 июля 1934 года. Уже через три недели дело дошло до суда. Тайну всей семьи раскрыла Нийна, которая, очевидно, пыталась спасти свою шкуру. В декабре 1934 года в газетах писали, что даже прокурор поблагодарил Нийну за информацию, так как она позволила властям проникнуть в закулисье их махинаций.