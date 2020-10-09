ФОТО ⟩ Найдено возможное орудие убийства Валентины Легкоступовой

Родные Валентины Легкоступовой нашли потенциальное орудие убийства, а адвокат — предположительный мотив. Смерть певицы не дает покоя родственникам. Они не верят, что Валентина могла просто упасть в тесной ванной: эксперимент показал, что сделать это очень сложно из-за ее площади. При обыске на протокольные фото попала обернутая в полотенце гантель. То же полотенце есть на фото, сделанное Легкоступовой. На нем нашли следы крови — предметы забрали на экспертизу,