ВИДЕО ⟩ Этой ночью жизнь преподаст трем молодым эстонкам страшный урок

Молодежная комедия «Дети ночи» - о трех сестрах, которые достигли поворотного момента в своей жизни. Лийс (Грете Конкси), которая только что окончила среднюю школу, обнаруживает, что будущее c ее парнем не такое уж светлое. Старшая сестра Карин (Пирет Крумм) - первая ласточка, покинувшая гнездо, пытаясь выжить в сексистской бизнес-среде. Джейн (Элис Сийль), младшая из сестер, подросток, пытается противостоять своей подруге-тусовщице, что бы не стать той, кем она на самом деле и не является. За одну роковую ночь раскрываются секреты и чувства, в которых ни одна из сестер не хотела признаться себе раньше. Встречаясь утром дома, все трое начинают свою новую жизнь немного умнее.

Персонажи героев молодежной комедии ярко иллюстрированы в вышедших вчера видеоклипах.

Карин (Пирет Крумм)

«Участие в молодежной комедии и вообще создание фильмов для эстонского актера - большое дело, потому что фильмы можно снимать редко, и в большинстве случаев это лишь дело счастливого случая. Карин, возможно, представляет собой стереотипную и комичную современную женщину - хотя она независима и добра, но не может брать на себя ответственность за свою жизнь. Ситуации всегда складываются именно так, как она больше всего боится: мужчины готовы променять ее на молодую блондинку с длинными ногами, а родители не признают ее жизненный выбор. Она мила и хороша внутренне, но чаще всего выглядит немного глупой и некомпетентной. Думаю, я очень похожа на Карин. Немного глупа и иногда некомпетентна, но внутри я очень милая и открыта для новых вызовов», - сказала Пирет Крумм.

Лийс (Грете Конкси)

«Я была на последнем курсе Вильяндиской академии культуры, когда объявили кастинг на участие в съемках фильма. Если до окончания учебы все еще был страх перед неизвестностью и неопределенностью, кем я действительно стану, то фильм был хорошим трамплином для прыжка в успешную жизнь. Персонаж Лийс также стоит перед важными выборами, которые меняют жизнь, но она имеет тенденцию попадать в ситуации, в которых у нее нет ни плана, ни желания сразу же найти себя», - рассказала Грете Конкси.

Яне (Элис Сийль)

«Я запомнилась режиссеру после участия в другой постановке, и меня пригласили на кастинг этого фильма. К моему удивлению, мне досталась желанная роль, хотя до этого я снималась всего в одной телерекламе. Мне тогда было всего 18 лет и я совсем недавно вышла из возраста Яне, поэтому мне было просто играть эту роль. Еще я была более скромной девушкой, которая пыталась влиться в компанию с помощью друзей. Однако в дальнейшем театральный опыт сделал меня более открытой», - сказала Элис Сийль.

Съемки фильма проходили летом прошлого года, локациями стали популярные места Таллинна, а также загадочные улицы города. Всего съемки проходили в 20 различных местах столицы, работа над фильмом начиналась обычно после захода солнца. В темноте ночного города приходили сниматься порядка 100 молодых добровольцев.

Это второй полнометражный фильм режиссера фильма Прийта Пяэсуке, но в кадре, помимо актеров, можно встретить и дебютантов.