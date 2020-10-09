ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Коснется ли Эстонии проклятие фараона Тутанхамона? В Кадриорге обнаружены мистические артефакты Древнего Египта

С Древнем Египтом связано множество легенд, тайн, сама история этой высокоразвитой цивилизации окутана прочным покровом мистики и магических ритуалов, о сакральном смысле которых можно лишь догадываться. Сколько тысячелетий прошло, а мы так и не знаем, как же строились пирамиды, которые стоят, овеянные песками времени, и поражают миллионы людей и сегодня. Все, что связано с Древнем Египтом, вызывает восхищение, и ты всякий раз замираешь у экспозиций, всматриваясь в лица богов и богинь, фараонов и цариц, давно покинувших этот мир, но ставших бессмертными.
У жителей Эстонии наконец-то появилась возможность прикоснуться к истории Древнего Египта. Зашли и обнаружили в музее KUMU новую выставку «Величие Египта. Искусство долины Нила». И вместе с ней уникальные экспонаты возрастом в несколько тысяч лет, относящиеся к одной из ключевых коллекций древнеегипетского искусства – собранию Египетского музея в Турине, в Италии (MuseoEgizio).
Наверное, все знают, о проклятии, которое настигло многих, кто участвовал в 1923 при вскрытии гробницы фараона Тутанхамона командой археолога Говарда Картера: 13 человек по разным причинам ушли из жизни, что стало причиной для мистических слухов, которые живы и поныне. Вдруг на наши головы тоже обрушится проклятие фараонов, которое якобы постигает того, кто прикасается к могилам царских особ и мумиям Древнего Египта? А именно такие артефакты выставлены на всеобщее обозрение в KUMU. Об этом, о неувядающей славе и манящей притягательности Древнего Египта мы поговорили с искусствоведом Эвелиной Ведом.
Уникальная выставка «Величие Египта. Искусство долины Нила» в музее KUMU открыта для публики с10.10.2020 до 21.03.2021