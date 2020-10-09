ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Коснется ли Эстонии проклятие фараона Тутанхамона? В Кадриорге обнаружены мистические артефакты Древнего Египта

С Древнем Египтом связано множество легенд, тайн, сама история этой высокоразвитой цивилизации окутана прочным покровом мистики и магических ритуалов, о сакральном смысле которых можно лишь догадываться. Сколько тысячелетий прошло, а мы так и не знаем, как же строились пирамиды, которые стоят, овеянные песками времени, и поражают миллионы людей и сегодня. Все, что связано с Древнем Египтом, вызывает восхищение, и ты всякий раз замираешь у экспозиций, всматриваясь в лица богов и богинь, фараонов и цариц, давно покинувших этот мир, но ставших бессмертными.