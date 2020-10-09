ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ С какими трудностями сталкиваются актеры массовых сцен на съемках дорогущего эстонского фильма?

Вчера репортер портала Elu24 Лийна Суви Ристоя побывала на Ратушной площади в Таллинне, где уже подходят к завершению съемки массовых сцен второго фильма кинотрилогии «Аптекарь Мельхиор» по мотивам средневековых детективных романов Индрека Харгла. Режиссер - Элмо Нюганен.

В съемках приняли участие 100 актеров, среди них были и профессионалы, и добровольцы, а для средневекового колорита на главную площадь города завезли козлов и баранов с фермы Ranna Rantšo.

По планам, в период с 13 по 29 октября фильм будут снимать в Курессаареском замке и сааремааском Центре впечатлений Archebaldi.

По сюжету главный герой детективной трилогии, молодой аптекарь Мельхиор расследует серию запутанных преступлений. Премьера первой части трилогии запланирована на осень 2021 года.

Вторая и третья части фильма выйдут на экраны в 2022 году.

СМОТРИТЕ ЯРКУЮ ГАЛЕРЕЮ СО СЪЕМОК В ТАЛЛИННЕ! Ниже вас ждут интересные интервью с главными героями съемочного процесса.

Интервью с продюсером фильма

Продюсер фильма Эско Рипс: «Сегодня у нас съемки очень важных сцен, это же Ратушная площадь, где было очень оживленно. Пока все тайны раскрыть не могу, но могу сказать, что здесь Аптекрь Мельхиор расскажет, кто был преступником».

Журналист Лийна Суви Ристоя: «Это теперь у нас второй фильм трилогии?»

Продюсер фильма Эско Рипс: «Да!»

Журналист Лийна Суви Ристоя: «Эта сцена будет ближе к концу фильма?»

Продюсер фильма Эско Рипс: «И так, и сяк. Я бы это тоже оставил в тайне. Ратушная площадь - сердце города, здесь мы снимаем для каждого фильма маленький кусочек. Здесь у нас сегодня много актеров на площади. Это очень важное событие для нашего фильма».

Журналист Лийна Суви Ристоя: «Сколько примерно стоит один день съемок на Ратушной площади?»

Продюсер фильма Эско Рипс: «Эту информацию не хотелось бы разглашать. Но каждый съемочный день - это очень большой расход, думаю, что с финансовой точки зрения Ратушная площадь не такое тяжелое для нас место, город Таллинн нам все же помогает. Установка оборудования и подготовка съемочной площадки - это расход. Самая большая и дорогая сцена - это когда мы возвели целую улицу города».

Интервью с кастинг-менеджерами

Журналист Лийна Суви Ристоя: «Кого вы искали? Каким было это объявление? Люди активно подавали заявки?»

Кастинг-менеджер Ингрид Лийвалехт: «Людям уже знаком «Аптекарь Мельхиор», они приходят сюда, потому что книга им знакома. Но времени пошло много. Нужно смотреть, чтобы у людей не было современных причесок, для некоторых участников массовых сцен есть определенные требования, например, солдаты должны быть ростом 175 см или даже ниже. У женщин должны быть густые волосы. Всех желающих мы не смогли взять, к сожалению».

Интервью с девочкой Мией, участницей массовых сцен

Журналист: «Кого ты здесь играешь?»

Мийя: «Я играю девочку, которая со своим другом покупает различные товары».

Журналист: «Что нельзя делать на съемках?»

Майя: «Нельзя говорить о сегодняшних делах, нельзя использовать сокращений и таких слов, например, OMG, и так далее. Мы должны говорить о том, что происходило в 15 веке. У меня из-под одежды виднелся синий свитер, тут же съемку остановили и пересняли. Всё очень внимательно. У нас отобрали телефоны, но некоторые прячут их, в чулки, в носки. У кого-то внутри одежды заметили телефон».

Журналист: «Здравствуйте, городской народ! Кто вы и что делаете здесь в Средневековом Таллинне?»

Рафиг и Мерле: «Здравствуйте! Я продаю здесь, а я бедная, но должна все равно что-то купить».

Журналист: «Расскажите, для вас участие в съемках - это что-то новое или уже знакомо?»

Рафиг: «Я уже тут два часа, уже даже не понимаю, что на съемках, совершенно обычно».

Мерле: «Это уже даже не десятый раз. Но точно уже не знаю».

Журналист: «Это такое хобби?»

Мерле: «Вообще нет. Но вот уже около года играю в массовых сценах».

Журналист: «Что нельзя делать во время съемок?»

Мерле: «Смотреть в камеру».

Рафиг: «Телефон должен быть спрятан, по крайней мере, здесь в фильме».

Мерле: «Нельзя начинать диалог с главными актерами».

Рафиг: «Фотографировать нельзя их, себя можно».

Интервью с продюсером фильма

Журналист: «Что нужно учесть и на что потратиться при съемках массовых сцен?»

Продюсер фильма Эско Рипс: «Для этого столетия очень важны костюмы, красота одежды - это очень большая работа, проделанная нашими художниками по костюмам. И если такую большую вещь делаешь, нужен синий экран, нужны различные эффекты... Ратушная площадь красивая, но здесь нет этой средневековой архитектуры. Поэтому мы больше рядом со зданием Ратуши, здесь хотя бы есть схожесть с этим сказочным миром».

СМОТРИТЕ ВИДЕО!

А вот и список актеров, которые задействованы в съемках второго фильма «Аптекаря Мельхиора»: Волли Кяро, Яан Пехк, Хендрик Тоомпере, Мари Люйс, Ало Курвитс, Урсел Тильк, Райво Трасс, Райн Симмуль, Кармен Микивер, Керт Мыттус, Эргон Нуттер, Эдуард Сальмисту, Эдуард Теэ, Рийна Майдре, Тармо Мяннард, Тийя Лауринг, Тийт Палу, Ловийсе Каппер и многие другие.