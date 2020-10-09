В Сети распространяется снимок из прошлого, вызывающий оторопь - а вы поймете, что здесь не так?

Фото викторианской эпохи стало очень популярным в Сети, а все благодаря одной маленькой детали, которая не только вводит в заблуждение пользователей Интернета, но и вызывает страх!
На черно-белом снимке, сделанном в 1900 году, позируют работники одной из фабрик Белфаста, Северная Ирландия. Сначала кажется, что это обычное фото, но это не совсем так.
На плече одной из женщин внимательные пользователи увидели нечто, что не могло там оказаться.
Старинное фото появилось на портале Mumsnet и многие пользователи оказались очень встревожены.
Там, где я нахожусь, уже довольно поздно и я собиралась спать. Но теперь, после того, как я увидела это фото, сильно напугана,
- написала женщина, увидевшая фото.
Я не вижу ничего страшного, но раньше уже видела это фото и я уверена, что где-то на нем нем есть лишняя рука,
- написала другая.
Спасибо. Теперь я вне себя и вижу эту руку в ночном кошмаре!
- добавила третья.