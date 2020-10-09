Пт, 9.10.2020
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ФОТО ⟩ Бикини и частный самолет: как самая красивая женщина в мире отмечает день рождения

Белла Хадид

ФОТО: Dimitrios Kambouris/AFP

Сегодня, 9 октября, американской супермодели Белле Хадид исполнилось 24 года, пишет Сегодня. По словам красавицы, она не любит отмечать день рождения, но в этот раз торжество удалось!

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото со своими подругами. Вечеринку Белла устроила на частном самолете. Откуда и куда летели девушки, Хадид не уточнила. Она лишь написала, что празднование ее 24-летия стало незабываемым.

О, Боже, мне просто повезло. Я обычно отменяю любое большое празднование дня рождения, поэтому в этом году я просто хотела взять своих прекрасных друзей в приключение, которое было абсолютно незабываемым,

– написала Белла.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

На фото она со своими подругами позирует в частном самолете среди надувных шаров с надписью: "Ты просто стала чуточку старше".

Позже девушки устроили вечеринку возле бассейна с коктейлями. На фото счастливая Белла запечатлена в бикини с близкой подругой.

На празднике Беллы не было ее родной старшей сестры Джиджи Хадид. А все потому, что недавно звезда впервые стала мамой и сейчас все время уделяет малышке, наслаждаясь первыми месяцами материнства.

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