ФОТО ⟩ Бикини и частный самолет: как самая красивая женщина в мире отмечает день рождения

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото со своими подругами. Вечеринку Белла устроила на частном самолете. Откуда и куда летели девушки, Хадид не уточнила. Она лишь написала, что празднование ее 24-летия стало незабываемым.

О, Боже, мне просто повезло. Я обычно отменяю любое большое празднование дня рождения, поэтому в этом году я просто хотела взять своих прекрасных друзей в приключение, которое было абсолютно незабываемым,

– написала Белла.

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На фото она со своими подругами позирует в частном самолете среди надувных шаров с надписью: "Ты просто стала чуточку старше".

Позже девушки устроили вечеринку возле бассейна с коктейлями. На фото счастливая Белла запечатлена в бикини с близкой подругой.