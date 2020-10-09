Пт, 9.10.2020
Эта эстонская певица взяла с собой камеру в ванную комнату, и теперь ее прелести обсуждает вся Сеть СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ? ⟩ В Эстонии своя Кайли Дженнер: звезда реалити-шоу очень похожа на американскую модель

Сейдли Воогре

ФОТО: Madis Veltman

Эстонская звезда  реалити-шоу Сейди Воогре облачилась в черное платье, напоминающее сетку, и стала очень похожа на Кайли Дженнер. Наша красотка позировала на фоне белых гардин, пишет Elu24.

Таким сексуальным снимком Сейди поделилась с подписчиками в Instagram и заработала множество восторженных отзывов. Эстонская звезда надела черное платье-сетку на черную мини-юбку и черный бюстгальтер.

Один из поклонников, явно удивившись, написал: «Был уверен, что это Кайли Дженнер». Комментарий также собрал немало лайков.

Как вы думаете, Сейди действительно похожа на Кайли Дженнер?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ʎpɐɥs (@seidivoogre) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ʎpɐɥs (@seidivoogre) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ʎpɐɥs (@seidivoogre) on

НАВЕРХ
Back