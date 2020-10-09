КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ? ⟩ В Эстонии своя Кайли Дженнер: звезда реалити-шоу очень похожа на американскую модель

Эстонская звезда реалити-шоу Сейди Воогре облачилась в черное платье, напоминающее сетку, и стала очень похожа на Кайли Дженнер. Наша красотка позировала на фоне белых гардин, пишет Elu24.
Таким сексуальным снимком Сейди поделилась с подписчиками в Instagram и заработала множество восторженных отзывов. Эстонская звезда надела черное платье-сетку на черную мини-юбку и черный бюстгальтер.
Один из поклонников, явно удивившись, написал: «Был уверен, что это Кайли Дженнер». Комментарий также собрал немало лайков.
Как вы думаете, Сейди действительно похожа на Кайли Дженнер?