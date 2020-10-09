Гороскоп на 9 октября: Тельцов увлекут эксперименты, а Скорпионам лучше не рисковать

Овен

Не отказывайте в помощи тем, кто о ней попросит. А вот без приглашения лучше не вмешиваться в чужую жизнь и проблемы, советует «Сегодня».

Телец

Вас ждет день обновления, знакомств и экспериментов. Главное – не бояться, и вы останетесь довольны результатами.

Близнецы

Уступая в малом, вы приобретете гораздо большее. Ищите компромиссы даже в самых безвыходных ситуациях.

Рак

Уделите внимание своему имиджу. Иногда перемены во внешности способны, как магнитом, притянуть удачу.

Лев

Если вы долго откладывали решение какого-то вопроса на потом, считайте, что этот день уже наступил.

Дева

Вам захочется окунуться в прошлое. Фотографии, воспоминания или давние знакомые принесут приятные ощущения.

Весы

Ничего не дается просто так, а потому даже в незначительной ситуации вам придется отстаивать и обосновывать свои интересы.

Скорпион

Остерегайтесь подвоха и не поддавайтесь на рискованные и авантюрные предложения – мошенники не дремлют.

Стрелец

Вы способны раскрасить однообразность и монотонность этого дня элементами творчества или даже игры.

Козерог

Прислушивайтесь к советам окружающих – они могут натолкнуть вас на интересные и оригинальные мысли.

Водолей

Пусть вас не пугает загруженность этого дня – вы со всем справитесь, и еще останется время на отдых.

Рыбы