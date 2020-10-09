Гороскоп на 9 октября: Тельцов увлекут эксперименты, а Скорпионам лучше не рисковать

В пятницу Луна будет находиться в знаке Рак. Такое положение ночного светила сулит переменчивость. Она найдет отражение и в вашем настроении и в поворотах судьбы. Будьте готовы к неожиданным известиям и переменам в жизни.
Овен
Не отказывайте в помощи тем, кто о ней попросит. А вот без приглашения лучше не вмешиваться в чужую жизнь и проблемы, советует «Сегодня».
Телец
Близнецы
Уступая в малом, вы приобретете гораздо большее. Ищите компромиссы даже в самых безвыходных ситуациях.
Рак
Лев
Если вы долго откладывали решение какого-то вопроса на потом, считайте, что этот день уже наступил.
Дева
Вам захочется окунуться в прошлое. Фотографии, воспоминания или давние знакомые принесут приятные ощущения.
Ничего не дается просто так, а потому даже в незначительной ситуации вам придется отстаивать и обосновывать свои интересы.
Скорпион
Остерегайтесь подвоха и не поддавайтесь на рискованные и авантюрные предложения – мошенники не дремлют.
Стрелец
Вы способны раскрасить однообразность и монотонность этого дня элементами творчества или даже игры.
Козерог
Прислушивайтесь к советам окружающих – они могут натолкнуть вас на интересные и оригинальные мысли.
Водолей
Пусть вас не пугает загруженность этого дня – вы со всем справитесь, и еще останется время на отдых.
Рыбы
Вам не обойтись без полезного совета и помощи со стороны членов коллектива – лучше все делать сообща