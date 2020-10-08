После развода Харламов стал плохо шутить и постоянно есть

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова дала своему звездному папе интервью. Видео он опубликовал в Instagram. На кадрах Гарик задает девочке вопрос: «Анастасия Игоревна, вы знаете пословицы?» Девочка утвердительно кивает и начинает их рассказывать.

Одну из пословиц Настя переделала на свой лад. «Сколько папу не корми, все равно на кухню смотрит», – остроумно выговорила девочка. Харламов похвалил креативное мышление дочери.

Подписчики юмориста принялись расхваливать малышку. Многие отметили, что Настя очень похожа на свою маму. Кое-кто ответил на фирменную пословицу Насти и придумал продолжение.

«Надо автоматический шлагбаум на кухню поставить», – написали фолловеры.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус находятся в процессе развода. Об их расставании заговорили сразу после окончания периода самоизоляции по коронавирусу. Пара рассказала, что их отношения не выдержали проверки трудностями. Однако несмотря ни на что пара решила сохранить дружеские отношения для совместного воспитания общей дочери.