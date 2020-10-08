ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ «До Владивостока как минимум!»: Кальюлайд создал смелое музыкальное трио
На этой неделе жители Эстонии узнали о музыкальной группе «ВетростихиЯ». Главный интерес публики привлек к себе гитарист новоиспеченного поп-арт проекта – депутат Рийгикогу, политик и брат президента Эстонии Раймонд Кальюлайд.
Смотрите первое интервью с участниками группы «ВетростихиЯ»!
Во вторник, 6 октября, на канале YouTube группа «ВетростихиЯ» представила на суд публики свою первую композицию «Разбуди мой океан», а уже в среду вечером мы встретились с музыкантами в уютном таллиннском баре.
«Точка-точка, запятая,
Я теперь совсем другая…
Посылаю знаки маякам»
Все началось спонтанно, как это и бывает у творческих людей. Летом Раймонд Кальюлайд отдыхал на острове Хийумаа. Именно там, под старинным маяком Кыху, политик, а как теперь выяснилось, еще и гитарист, Раймонд Кальюлайд сочинял музыку. Так родилась песня «Разбуди мой океан», которая стала отправной точкой для группы «ВетрастихиЯ».
«Удивительно, но я сразу понял, что здесь нужен женский вокал. А еще я почувствовал, что эта песня должна быть на русском языке», – вспоминает Раймонд.
Певица Беатрис Небис как никто другой подошла на эту роль. А когда речь зашла о поиске барабанщика, решили позвать Юрия Новикова, известного в музыкальной среде под псевдонимом Юрбан.
Главное, что эта песня нравится моей маме
Первый сингл «Разбуди мой океан» – это совместное творчество Раймонда и Беатрис. Он сочинил музыку, она написала текст для песни и исполнила ее в своей оригинальной манере. За барабаны сел Юрбан Новиков – так родилось трио «ВетрастихиЯ».
Музыканты очень быстро почувствовали друг друга, а самое любопытное, что они все делают только втроем. Например, фотографом на первой фотосессии группы стал сам Раймонд.
«А как вы думаете, почему у меня рука в кармане? Туда я прятал пульт от камеры», – смеясь, рассказывает Раймонд.
С огромным энтузиазмом и при нулевом бюджете было снято mood video на песню «Разбуди мой океан», которое теперь набирает просмотры на канале группы в YouTube. К слову, во время нашего интервью Раймонду позвонила его мать из Швеции и сказала, что ей дебют трио очень понравился.
На вопрос, как же удается совмещать политику, воспитание трехмесячной дочери и музыкальный проект, Раймонд Кальюлайд отвечает, что творчеством чаще всего приходится заниматься по ночам.
«Утром работа – железно! По утрам и вечерам – семья. Ночи свободны более-менее, времени хватает!» – говорит политик и признается, что музыка всю жизнь была для него отдушиной. В юности Раймонд играл в подростковой рок-группе, которая давно распалась, но в свое время даже звучала по радио. Несмотря на свою карьеру в политике, Раймонд частенько берет в руки гитару, а сейчас и вовсе загорелся новым проектом.
«У нас есть много идей, как идти дальше. Но исходить всегда надо из того, что наша музыка должна быть такой, чтобы мы все втроем чувствовали – да, мы хотим подписаться под этим», – объясняет Раймонд.
«Мы это делаем не из каких-то коммерческих или корыстных целей, например, пробиться на какой-то конкурс или концерт… Нет, мы просто делаем то, что нам нравится, и мне кажется, что получается круто! Потому что мы вкладываем любовь к своему делу – вот и всё» – говорит солистка группы Беатрис Небис.
«Самое главное – быть честным! Это публика всегда чувствует, ценит и любит», – добавляет барабанщик «ВетростихиЯ» Юрий Новиков.
У группы, в названии которой столько прибалтийской романтики и северного ветра, уже записана не одна композиция. Правда, музыканты не очень охотно делятся планами на будущее, отшучиваются. Скорее всего, чтобы не сглазить.
«Минимум – доехать до Владивостока! А это уже половина земного шара», – шутят эстонский политик, певица и барабанщик.
Но мы-то знаем, что в каждой шутке – лишь доля шутки, поэтому пожелаем проекту удачи и покорения музыкальных вершин.