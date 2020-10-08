ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ «До Владивостока как минимум!»: Кальюлайд создал смелое музыкальное трио

Во вторник, 6 октября, на канале YouTube группа «ВетростихиЯ» представила на суд публики свою первую композицию «Разбуди мой океан», а уже в среду вечером мы встретились с музыкантами в уютном таллиннском баре.

Юрий Новиков, Беатрис Небис, Раймонд Кальюлайд. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Точка-точка, запятая,

Я теперь совсем другая…

Посылаю знаки маякам»

Все началось спонтанно, как это и бывает у творческих людей. Летом Раймонд Кальюлайд отдыхал на острове Хийумаа. Именно там, под старинным маяком Кыху, политик, а как теперь выяснилось, еще и гитарист, Раймонд Кальюлайд сочинял музыку. Так родилась песня «Разбуди мой океан», которая стала отправной точкой для группы «ВетрастихиЯ».

«Удивительно, но я сразу понял, что здесь нужен женский вокал. А еще я почувствовал, что эта песня должна быть на русском языке», – вспоминает Раймонд. 4

Певица Беатрис Небис как никто другой подошла на эту роль. А когда речь зашла о поиске барабанщика, решили позвать Юрия Новикова, известного в музыкальной среде под псевдонимом Юрбан.

Главное, что эта песня нравится моей маме

Первый сингл «Разбуди мой океан» – это совместное творчество Раймонда и Беатрис. Он сочинил музыку, она написала текст для песни и исполнила ее в своей оригинальной манере. За барабаны сел Юрбан Новиков – так родилось трио «ВетрастихиЯ».

Музыканты очень быстро почувствовали друг друга, а самое любопытное, что они все делают только втроем. Например, фотографом на первой фотосессии группы стал сам Раймонд.

«А как вы думаете, почему у меня рука в кармане? Туда я прятал пульт от камеры», – смеясь, рассказывает Раймонд. 4

ФОТО: Из архива группы

С огромным энтузиазмом и при нулевом бюджете было снято mood video на песню «Разбуди мой океан», которое теперь набирает просмотры на канале группы в YouTube. К слову, во время нашего интервью Раймонду позвонила его мать из Швеции и сказала, что ей дебют трио очень понравился.

На вопрос, как же удается совмещать политику, воспитание трехмесячной дочери и музыкальный проект, Раймонд Кальюлайд отвечает, что творчеством чаще всего приходится заниматься по ночам.

«Утром работа – железно! По утрам и вечерам – семья. Ночи свободны более-менее, времени хватает!» – говорит политик и признается, что музыка всю жизнь была для него отдушиной. В юности Раймонд играл в подростковой рок-группе, которая давно распалась, но в свое время даже звучала по радио. Несмотря на свою карьеру в политике, Раймонд частенько берет в руки гитару, а сейчас и вовсе загорелся новым проектом.

«У нас есть много идей, как идти дальше. Но исходить всегда надо из того, что наша музыка должна быть такой, чтобы мы все втроем чувствовали – да, мы хотим подписаться под этим», – объясняет Раймонд.

«Мы это делаем не из каких-то коммерческих или корыстных целей, например, пробиться на какой-то конкурс или концерт… Нет, мы просто делаем то, что нам нравится, и мне кажется, что получается круто! Потому что мы вкладываем любовь к своему делу – вот и всё» – говорит солистка группы Беатрис Небис.

«Самое главное – быть честным! Это публика всегда чувствует, ценит и любит», – добавляет барабанщик «ВетростихиЯ» Юрий Новиков. 4

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

У группы, в названии которой столько прибалтийской романтики и северного ветра, уже записана не одна композиция. Правда, музыканты не очень охотно делятся планами на будущее, отшучиваются. Скорее всего, чтобы не сглазить.

«Минимум – доехать до Владивостока! А это уже половина земного шара», – шутят эстонский политик, певица и барабанщик. 4