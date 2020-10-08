Чт, 8.10.2020
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ВИДЕО ⟩ Выходит новая эстонская комедия «Прощай, Советский Союз!»: смотрите, с каким удовольствием сносили памятники Ленину

Кадр из фильма: «Прощай, Советский Союз!»

ФОТО: Filmikaader

В Эстонии покажут новый фильм отечественного производства о жизни во времена Советского Союза. Картина называется: «Прощай, Советский Союз!» и премьера намечена на 27 ноября этого года в лучших кинотеатрах страны. Это легкая комедия, где в главных ролях вы увидите: Пяэру Оя, Тыну Оя, Юлле Кальюсте и Стена Карпова, режиссер - Лаури Рандла. 

Йоханнес родился в необычной семье ингерманландских финнов. Когда его мать решила уехать на заработки в Финляндию, мальчика оставляют жить у бабушки и дедушки в Силламяэ. Йоханнесу приходится самому познавать реалии жизни. Он по уши влюбляется в одноклассницу Веру, дерется, рискует, получает наказание… На фоне всего этого разваливается империя зла, которую считали вечной. Повержены памятники Ленину, на их место приходят разноцветные Барби и рекламы, никому уже не нужны крокодилы Гены и Москвичи… А двери на Запад распахнулись настежь! Комедия Лаури Рандла «Прощай, СССР» - это фильм о колоритной жизни семьи Таркинен в последние годы совдеповского периода Эстонии.

Перевод трейлера фильма на русский язык:

1980 год. Йоханнес едет на меленькой детской машинке по дороге, за ним гонится милиция. 

Йоханнес: «Меня зовут Йоханнес!»

Милиция: «Йоханнес, остановитесь! Остановитесь, товарищ!»

Йоханнес: «Я родился в Эстонии перед развалом СССР»

Акушер-гинеколог во время родов: «В Советском Союзе рожают в тишине!»

Отец новорожденного: «Он выглядит как Ленин!»

Мать новорожденного: «Ты что совсем упился?»

Отец новорожденного: «Немного!»

Йоханнес: «Моя мать была студенткой, мой отец...»

Мать ребенка: «Напишите хоть мудак, мне без разницы»

Йоханнес: «Мое детство было наполнено вещами, о которых нельзя говорить. Свои волосы завещал я Совету, а свою мать - Западному рынку труда. К счастью, повстречал я Веру и жизнь стала лучше... Эстония стала свободной, а я влюбился».

Кадр фильма «Прощай, Советский Союз!»

ФОТО: Apollokino.ee

Более подробно - в трейлере фильма выше! 

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