ВИДЕО ⟩ Выходит новая эстонская комедия «Прощай, Советский Союз!»: смотрите, с каким удовольствием сносили памятники Ленину

В Эстонии покажут новый фильм отечественного производства о жизни во времена Советского Союза. Картина называется: «Прощай, Советский Союз!» и премьера намечена на 27 ноября этого года в лучших кинотеатрах страны. Это легкая комедия, где в главных ролях вы увидите: Пяэру Оя, Тыну Оя, Юлле Кальюсте и Стена Карпова, режиссер - Лаури Рандла.
Йоханнес родился в необычной семье ингерманландских финнов. Когда его мать решила уехать на заработки в Финляндию, мальчика оставляют жить у бабушки и дедушки в Силламяэ. Йоханнесу приходится самому познавать реалии жизни. Он по уши влюбляется в одноклассницу Веру, дерется, рискует, получает наказание… На фоне всего этого разваливается империя зла, которую считали вечной. Повержены памятники Ленину, на их место приходят разноцветные Барби и рекламы, никому уже не нужны крокодилы Гены и Москвичи… А двери на Запад распахнулись настежь! Комедия Лаури Рандла «Прощай, СССР» - это фильм о колоритной жизни семьи Таркинен в последние годы совдеповского периода Эстонии.
Перевод трейлера фильма на русский язык:
1980 год. Йоханнес едет на меленькой детской машинке по дороге, за ним гонится милиция.
Йоханнес: «Меня зовут Йоханнес!»
Милиция: «Йоханнес, остановитесь! Остановитесь, товарищ!»
Йоханнес: «Я родился в Эстонии перед развалом СССР»
Акушер-гинеколог во время родов: «В Советском Союзе рожают в тишине!»
Отец новорожденного: «Он выглядит как Ленин!»
Мать новорожденного: «Ты что совсем упился?»
Отец новорожденного: «Немного!»
Йоханнес: «Моя мать была студенткой, мой отец...»
Мать ребенка: «Напишите хоть мудак, мне без разницы»
Йоханнес: «Мое детство было наполнено вещами, о которых нельзя говорить. Свои волосы завещал я Совету, а свою мать - Западному рынку труда. К счастью, повстречал я Веру и жизнь стала лучше... Эстония стала свободной, а я влюбился».
Более подробно - в трейлере фильма выше!