ВИДЕО ⟩ Выходит новая эстонская комедия «Прощай, Советский Союз!»: смотрите, с каким удовольствием сносили памятники Ленину

Йоханнес родился в необычной семье ингерманландских финнов. Когда его мать решила уехать на заработки в Финляндию, мальчика оставляют жить у бабушки и дедушки в Силламяэ. Йоханнесу приходится самому познавать реалии жизни. Он по уши влюбляется в одноклассницу Веру, дерется, рискует, получает наказание… На фоне всего этого разваливается империя зла, которую считали вечной. Повержены памятники Ленину, на их место приходят разноцветные Барби и рекламы, никому уже не нужны крокодилы Гены и Москвичи… А двери на Запад распахнулись настежь! Комедия Лаури Рандла «Прощай, СССР» - это фильм о колоритной жизни семьи Таркинен в последние годы совдеповского периода Эстонии.