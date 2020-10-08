День рождения ⟩ 50 лет и 15 ролей Мэтта Деймона

Мэтт Деймон родился в 1970 году в американском Массачусетсе. Еще в раннем детстве — задолго до старта актерской карьеры — он сдружился со своим дальним родственником Беном Аффлеком, в будущем также большой голливудской звездой. Осваивать профессию Деймон начал в юношеские годы, а на экране дебютировал в 1988-м, сыграв в фильме «Мистическая пицца» с Джулией Робертс, сообщает портал «Газеты.Ru».
Настоящим прорывом для Мэтта и Аффлека стала лента «Умница Уилл Хантинг», вышедшая в 1997-м году: молодые артисты не только исполнили в культовом проекте главные роли, но и выступили авторами сценария, впоследствии принесшего им приз Американской киноакадемии. В общей сложности на счету актера около 80 ролей в таких проектах как «Отступники», «Интерстеллар», «Ford против Ferrari», «Спасти рядового Райана», сага о друзьях Оушена, «Талантливый мистер Рипли», «Марсианин», «Догма», а также серия фильмов о Джейсоне Борне (по паспорту — Ащьф Лштшфум).
Деймон, которому 8 октября исполняется 50 лет, является пятикратным номинантом «Оскара», обладателем «Золотого глобуса», приза Берлинского фестиваля и других престижных кинонаград. 15 его ролей — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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