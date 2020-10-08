Уехавший за границу Алексей Панин заявил, что осваивает профессию мойщика машин

В то же время у Панина на родине осталась 12-летняя дочь, которая продолжает учебу и не может последовать за отцом. По этой причине артисту пришлось отказаться от окончательной эмиграции. На днях он признался, что пока не готов разорвать все связи с Россией.

«Я никогда не говорил о том, что в ближайшее время переезжаю на постоянное место жительства. Пока моя дочка не закончит школу, не получит образование и не выучит язык, это просто невозможно. Я везде говорил, что хочу жить в Европе, но сейчас речь об этом не идет. Я получил визу D, которая дает мне право получить резиденцию для проживания в Испании. Но речи о глухой эмиграции, как это было в Советском Союзе, когда люди бросали все и уезжали, не идет. Я буду приезжать и уезжать. Тем более, пока не определится, что у меня здесь с работой», – говорит артист в своем видеообращении к поклонникам.

Панин облюбовал для проживания туристический город Торревьеха, входящий в провинцию Аликанте и расположенный на побережье Коста-Бланки. Здесь обосновалось большое количество иностранцев, в том числе англичан, немцев и скандинавов. Уютное местечко, с превосходными пляжами, уникальными природными парками и великолепным климатом облюбовали также и россияне. В Торревьехе есть не только магазины и рестораны с русскоязычным персоналом, но даже русские школы и своя радиостанция.

Артист объяснил подписчикам, что уже арендовал квартиру и приобрел небольшой автомобиль. В одном из опубликованных роликов Панин показал, как приводит машину в порядок на автомойке. «Я осваиваю новую профессию – мойщика машины. Никогда это сам в России не делал. Но, думаю, что если меня здесь за горло возьмет костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься», – в шутливой форме поделился Панин с пользователями сети. Надо сказать, что фолловеры оставили на странице артиста множество негативных комментариев.