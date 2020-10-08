Уехавший за границу Алексей Панин заявил, что осваивает профессию мойщика машин

Актер Алексей Панин наконец-то осуществил свою давнюю мечту и обосновался в Испании. Теперь он радует подписчиков своего Инстаграм-аккаунта живописными фотографиями и видео с места своего нового обитания, пишет источник Obaldela.ru.
В то же время у Панина на родине осталась 12-летняя дочь, которая продолжает учебу и не может последовать за отцом. По этой причине артисту пришлось отказаться от окончательной эмиграции. На днях он признался, что пока не готов разорвать все связи с Россией.
«Я никогда не говорил о том, что в ближайшее время переезжаю на постоянное место жительства. Пока моя дочка не закончит школу, не получит образование и не выучит язык, это просто невозможно. Я везде говорил, что хочу жить в Европе, но сейчас речь об этом не идет. Я получил визу D, которая дает мне право получить резиденцию для проживания в Испании. Но речи о глухой эмиграции, как это было в Советском Союзе, когда люди бросали все и уезжали, не идет. Я буду приезжать и уезжать. Тем более, пока не определится, что у меня здесь с работой», – говорит артист в своем видеообращении к поклонникам.
Панин облюбовал для проживания туристический город Торревьеха, входящий в провинцию Аликанте и расположенный на побережье Коста-Бланки. Здесь обосновалось большое количество иностранцев, в том числе англичан, немцев и скандинавов. Уютное местечко, с превосходными пляжами, уникальными природными парками и великолепным климатом облюбовали также и россияне. В Торревьехе есть не только магазины и рестораны с русскоязычным персоналом, но даже русские школы и своя радиостанция.
Артист объяснил подписчикам, что уже арендовал квартиру и приобрел небольшой автомобиль. В одном из опубликованных роликов Панин показал, как приводит машину в порядок на автомойке. «Я осваиваю новую профессию – мойщика машины. Никогда это сам в России не делал. Но, думаю, что если меня здесь за горло возьмет костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься», – в шутливой форме поделился Панин с пользователями сети. Надо сказать, что фолловеры оставили на странице артиста множество негативных комментариев.
«Тот случай, когда утечка «мозгов» во благо России», «Леха, че на мойку устроился?», «Расскажи секрет, как можно ездить за границу, с долгом у судебных приставов?», «Помойка вокруг! А еще Европа называется», «Уехать в Испанию, чтобы тусить с русским быдлом?», «А в России-матушке за 100 рублей бы помыл с пеной», «Алексей, я рад за тебя, что ты наконец-то уехал. В России без тебя станет гораздо лучше теперь. Вот тебе мои прощальные аплодисменты», – отреагировали негодующие хейтеры артиста.