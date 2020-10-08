ПОКАЗАТЬ, ЧТО СКРЫТО ⟩ На видео попала первая встреча Тарзана с любовницей

На кадрах Шульженко умоляет полуобнаженного Тарзана поговорить с ней и признается ему в любви. Однако артист остается непреклонен, а в какой-то момент и вовсе толкает назойливую поклонницу, и та падает на пол. Девушка отметила, что не боялась идти к близкому человеку и не ожидала, что он так поступит.