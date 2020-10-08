ПОКАЗАТЬ, ЧТО СКРЫТО ⟩ На видео попала первая встреча Тарзана с любовницей

28-летняя Анастасия Шульженко, которая ранее показала совместный интимный ролик с Тарзаном, снова отправилась на шоу. В рамках программы «Прямой эфир» девушка рассказала, как недавно впервые после скандала встретилась с возлюбленным. Актриса пошла в ресторан, где выступал стриптизер, и проникла за кулисы. Инцидент тоже попал на видео.
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На кадрах Шульженко умоляет полуобнаженного Тарзана поговорить с ней и признается ему в любви. Однако артист остается непреклонен, а в какой-то момент и вовсе толкает назойливую поклонницу, и та падает на пол. Девушка отметила, что не боялась идти к близкому человеку и не ожидала, что он так поступит.
Напомним, что Наташа Королева обвинила любовницу мужа в краже денег и драгоценностей из их квартиры. Девушка свою вину отрицает. А ее адвокат Вадим Лялин пообещал довести дело до суда и заставить «Глушко отвечать по закону».