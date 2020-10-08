Эстония в лицах ⟩ Самый активный актер второго плана: 500 ролей и мечта сыграть Джеймса Бонда

Актерским хобби в Эстонии интересуется более 30 000 человек, из которых самые прилежные, как известно, исполнили до 500 ролей за десять лет. Репортер Pealtnägija Кади Яанисоо подробно расспросила Юхана Родрика, почему он выбрал такое хобби.
Юхан Родрик, родился и вырос в Таллинне. 32-летний мужчина высокого роста (два метра) не скрывает, что его цель - стать как можно более известным, поэтому он старается не упускать возможности и сниматься в качестве актрера второго плана.
Пиком своей карьеры он считает работу в реалити-шоу «Брак с первого взгляда» и полудокументальном сериале «За закрытыми дверями». Родрик считается самым плодотворным фоновым актером и исполнителем эпизодических ролей в Эстонии – в течение десяти лет он появлялся на экране 500 раз, сообщает портал ERR.
По его словам, одни роли оплачиваются, другие нет, а часто после неоплачиваемого проекта могут позвать на съемки с гонораром.
Родрик мечтает исполнить роль Джеймса Бонда. «Это, конечно, маловероятно, Бонда играли всего шесть актеров, то есть шесть человек из семимиллиардного населения планеты», – сказал Родрик, добавив, что вероятность хоть и мала, но в свое время это как-то удалось тем шести актерам.