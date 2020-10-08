Эстония в лицах ⟩ Самый активный актер второго плана: 500 ролей и мечта сыграть Джеймса Бонда

Юхан Родрик, родился и вырос в Таллинне. 32-летний мужчина высокого роста (два метра) не скрывает, что его цель - стать как можно более известным, поэтому он старается не упускать возможности и сниматься в качестве актрера второго плана.

Актер второго плана Юхан Родрик в телепередачич «Pealtnägija» («Очевидец») ФОТО: ETV

Пиком своей карьеры он считает работу в реалити-шоу «Брак с первого взгляда» и полудокументальном сериале «За закрытыми дверями». Родрик считается самым плодотворным фоновым актером и исполнителем эпизодических ролей в Эстонии – в течение десяти лет он появлялся на экране 500 раз, сообщает портал ERR.

По его словам, одни роли оплачиваются, другие нет, а часто после неоплачиваемого проекта могут позвать на съемки с гонораром.