ЗА МИНУТУ ДО СМЕРТИ ⟩ Архивные записи с парома «Эстония» показывают, какой ужас творился на борту в момент крушения

«Silja Europa, "Эстония"», - начинает звать на помощь штурман затонувшего парома. «"Эстония", здесь Silja Europa, отвечающая на 16 канале», - ответили совершенно спокойно на том конце.

Именно так начались переговоры команды терпящего бедствие судна с другими паромами. Паром «Эстония», быстро заполняющийся водой и уже оставшийся без электричества, молниеносно погружался на дно штормового Балтийского моря. Другие корабли в округе еще этого даже не подозревали.

***

«Silja Europa, Viking, "Эстония", - вызывает Андрес Таммес. - Mayday, Mayday», - произнес он эти фатальные слова.

«"Эстония", Silja Europa - вы подаете Mayday?» - спросили крайне удивленно. «"Эстония, что происходит, вы можете ответить?»

«Здесь "Эстония", кто здесь?» - торопливо продолжил Таммес. «Доброе утро! Ты говоришь по-фински?» - уточнил мужчина, учившийся в Морской академии в Финляндии.

«У нас проблема, - начал объяснять штурман. - У нас крен вправо, я думаю, что где-то градусов 20-30. Можете прийти на помощь и позвать на помощь Viking?»

«Да, Viking прямо за нами и, по-видимому, тоже получил сообщение, - подбодрили с парома Silja Europa. - Можете дать координаты?» - эту просьбу уже было невозможно выполнить.

«У нас блэкаут, - ответил Таммес встревоженно. - Мы не можем... я не могу тебе сказать....» На пароме Europa по-прежнему было спокойствие: «Хорошо, ясно. Будем действовать».

***

«Это здесь всё выглядит очень плохо, - беспокоились за "Эстонию" во время переговоров между собой другие корабли. Во время связи с капитанским мостиком парома можно услышать вой сирен и тревожные крики».

И даже после получения координат найти паром «Эстония» было очень трудно. Из 989 человек, находившихся на борту, спаслись лишь 138. Шторм на море не позволял другим кораблям приближаться и людей начали собирать лишь с рассветом.

«Сериал снят на основе журналистской работы, в ходе которой мы проинтервьюировали множество источников, которые напрямую связаны с гибелью парома. Многие из них никогда раньше не делились своими историями со СМИ», - сказал режиссер фильма Хенрик Эвертссон.