Чт, 8.10.2020
Пароход тонул в Риге рядом с причалом, но 147 людей было уже не спасти: самые страшные кораблекрушения рядом с нами СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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ЗА МИНУТУ ДО СМЕРТИ ⟩ Архивные записи с парома «Эстония» показывают, какой ужас творился на борту в момент крушения

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ФОТО: Li Samuelson/SCANPIX/Code 40235/Scanpix

В четверг с 11 часов на портале Postimees можно посмотреть первую часть документального сериала канала Discovery «Эстония – находка, которая изменит всё». В эфир телеканала Kanal 2 первая часть выйдет уже сегодня вечером, в 22:00. И по этому случаю стоит вспомнить тревожные переговоры команды парома «Эстония» с другими кораблями за секунды до гибели. 

«Silja Europa, "Эстония"», - начинает звать на помощь штурман затонувшего парома. «"Эстония", здесь Silja Europa, отвечающая на 16 канале», - ответили совершенно спокойно на том конце. 

Именно так начались переговоры команды терпящего бедствие судна с другими паромами. Паром «Эстония», быстро заполняющийся водой и уже оставшийся без электричества, молниеносно погружался на дно штормового Балтийского моря. Другие корабли в округе еще этого даже не подозревали. 

***

«Silja Europa, Viking, "Эстония", - вызывает Андрес Таммес. - Mayday, Mayday», - произнес он эти фатальные слова. 

«"Эстония", Silja Europa - вы подаете Mayday?» - спросили крайне удивленно. «"Эстония, что происходит, вы можете ответить?» 

«Здесь "Эстония", кто здесь?» - торопливо продолжил Таммес. «Доброе утро! Ты говоришь по-фински?» - уточнил мужчина, учившийся в Морской академии в Финляндии. 

«У нас проблема, - начал объяснять штурман. - У нас крен вправо, я думаю, что где-то градусов 20-30. Можете прийти на помощь и позвать на помощь Viking?»

«Да, Viking прямо за нами и, по-видимому, тоже получил сообщение, - подбодрили с парома Silja Europa. - Можете дать координаты?» - эту просьбу уже было невозможно выполнить. 

«У нас блэкаут, - ответил Таммес встревоженно. - Мы не можем... я не могу тебе сказать....» На пароме Europa по-прежнему было спокойствие: «Хорошо, ясно. Будем действовать». 

***

«Это здесь всё выглядит очень плохо, - беспокоились за "Эстонию" во время переговоров между собой другие корабли. Во время связи с капитанским мостиком парома можно услышать вой сирен и тревожные крики». 

И даже после получения координат найти паром «Эстония» было очень трудно. Из 989 человек, находившихся на борту, спаслись лишь 138. Шторм на море не позволял другим кораблям приближаться и людей начали собирать лишь с рассветом. 

«Сериал снят на основе журналистской работы, в ходе которой мы проинтервьюировали множество источников, которые напрямую связаны с гибелью парома. Многие из них никогда раньше не делились своими историями со СМИ», - сказал режиссер фильма Хенрик Эвертссон.

Более подробно о премьере можно прочитать на портале Rus.Postimees.ee.

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