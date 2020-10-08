И ВЫ ТОЖЕ ⟩ Большинство людей совершают вопиющую ошибку при варке картофеля

Вареная картошка — пожалуй, самая популярная еда. Но, по утверждению специалистов, большинство людей совершают вопиющую ошибку при приготовлении этого блюда.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на польский интернет-портал Wirtualna Polska, обычно сырой картофель заливают холодной водой и ставят кастрюлю на огонь. Но в этом случае корнеплод теряет большую часть питательных веществ, которые содержатся в нем в большом количестве. Картофель содержит много витамина C, а также кальций, магний, железо, серу, йод, марганец и натрий.

Правильнее будет класть картошку в кипящую воду, а солить ее в последний момент, когда она уже станет мягкой.

Молодой картофель, по словам специалистов, можно очистить, а можно просто помыть и, опустив в кипящую воду, варить на среднем огне от 15 до 20 минут. Старый же картофель готовить лучше в мундире, чтобы сохранить под кожурой в все самое ценное. А если все-таки чистить, то срезать шкурку нужно как можно тоньше.