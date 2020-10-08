ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ ⟩ Каким знакам Зодиака октябрь даст шанс несказанно разбогатеть

Разумеется, каждый хотел бы получить все желаемое и сразу, но так почти никогда не бывает. Зато Вселенная даст шанс разбогатеть в предстоящем октябре представителям сразу трех знаков Зодиака!

Кто это будет? Как не прозевать свой шанс?

Овен

Деньги покоряются упорным и настойчивым! Тем, кто ставит перед собой глобальные цели и не сворачивает с пути к ним. Благодаря неутомимости и нескончаемому упорству такие люди могут добиться гораздо большего, чем все окружение вместе взятое. О ком идет речь?

Конечно, об Овне! Сложно представить второй такой же напористый и упрямый знак Зодиака.

Овен будет успешен в финансовой сфере в течение всей осени, но октябрь станет для него по-настоящему «звездным часом». Совет от астрологов: ни в коем случае не стоит сворачивать с намеченного пути и менять план действий, даже если это покажется необходимым и единственным выходом.

Рак

Визуализация – еще один секрет финансовой успешности. Какой знак умеет лучше всех фантазировать и наполнять свои мысли и желания внутренней энергетикой? Кто посылает самые сильные импульсы во Вселенную?

Конечно же, Рак! И он обязательно дождется ответного жеста от самой судьбы. Позитивное отношение к жизни, доброта и сильная врожденная интуиция помогут этому знаку заметно обогатиться в самой середине осени.

Астрологи советуют Раку не бояться перемен, а любые ошибки воспринимать как опыт и подарок, а не удар судьбы. Благодарность станет залогом успеха. Иногда нужно будет включать здоровое равнодушие к происходящему, чтобы не подпускать негатив слишком близко к себе.

Рыбы

Далеко не каждый человек может похвастаться спокойствием и внутренним равновесием. Многие быстро выходят из себя и начинают «кипеть» эмоциями. А именно непоколебимость и трезвость ума помогут разбогатеть… Рыбам. Только они могут похвастаться спокойствием, самообладанием и иногда излишней самоуверенностью.

В октябре этого года Рыбам нужно будет проявить еще некоторую гибкость в характере, умение подстраиваться под обстоятельства и лояльность к другим людям.