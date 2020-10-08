БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ! ⟩ Юлия Михалкова вернула в жизнь удачу, запретив себе произносить несколько фраз

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками выстраданной мудростью. По ее словам, теперь ее жизнь повернула от неудач к успеху. «Сегодня я могу назвать себя уверенным человеком. Но так было не всегда! — начала Михалкова. — Перемены в моей жизни наступили, когда я отказалась произносить шесть запретных фраз. Расскажу вам о каждой из них».

Первый пост девушка решила посвятить только первой фразе — «Это невозможно». Юлия указала, что раньше многого боялась, потому что принимал важные решения по вечерам после долгого и тяжелого трудового дня. Ей не хватало «азарта, желания и концентрации».

«Теперь все решения — только утром. После крепкого сна и вкусного завтрака я лучше вижу новые возможности», — вынесла свой вердикт Михалкова.

Всем фанатам она посоветовала следовать ее примеру. Также актриса пообещала, что на каждый последующий день будет рассказывать про другие запретные для нее фразы.