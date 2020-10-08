БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ! ⟩ Юлия Михалкова вернула в жизнь удачу, запретив себе произносить несколько фраз

Своим ноу-хау звезда «Уральских пельменей» поделилась с подписчиками в Instagram. Но некоторые подписчики обратили внимание на нереально большие губы Михалковой, пишет Пятый канал.
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками выстраданной мудростью. По ее словам, теперь ее жизнь повернула от неудач к успеху. «Сегодня я могу назвать себя уверенным человеком. Но так было не всегда! — начала Михалкова. — Перемены в моей жизни наступили, когда я отказалась произносить шесть запретных фраз. Расскажу вам о каждой из них».
Первый пост девушка решила посвятить только первой фразе — «Это невозможно». Юлия указала, что раньше многого боялась, потому что принимал важные решения по вечерам после долгого и тяжелого трудового дня. Ей не хватало «азарта, желания и концентрации».
«Теперь все решения — только утром. После крепкого сна и вкусного завтрака я лучше вижу новые возможности», — вынесла свой вердикт Михалкова.
Сегодня я могу назвать себя уверенным человеком. Но, так было не всегда! Перемены в моей жизни наступили, когда я отказалась произносить шесть запретных фраз. Расскажу вам о каждой из них😎 Первая: «Это невозможно». Неуверенность в себе рождает страх. А страх рождает ленивые отговорки в стиле «это невозможно». В общем, лишь бы не делать. У меня всё изменилось, когда я перестала принимать важные решения по вечерам. После съёмок, ближе ко сну слишком много сомнений, снижается концентрация, пропадает азарт, желание. В таком состоянии многое казалось невозможным. Теперь все решения - только утром. После крепкого сна и вкусного завтрака я лучше вижу новые возможности. Мой вам совет: не спешите и принимайте решения утром! Завтра расскажу про вторую запретную фразу😉
Всем фанатам она посоветовала следовать ее примеру. Также актриса пообещала, что на каждый последующий день будет рассказывать про другие запретные для нее фразы.
Подписчики юмористки поддержали ее в комментариях. Больше года назад Юлия Михалкова покинула популярное шоу «Уральские пельмени». Тогда она утверждала, что хочет развиваться в другой сфере. За это время актриса успела выпустить собственную книгу про отношения с мужчинами.
Волнительный дебют!!! Впервые выступила в САМОМ красивом книжном магазине мира @dom_knigi - в доме Зингера на Невском проспекте Санкт-Петербурга, где презентовала свою книгу "Не говори мужчинам нет". Ах, какие читатели сегодня ко мне пришли! Интеллигентные, заинтересованные, чуткие и веселые! И всё как-то прошло по-домашнему уютно, тепло🤗 После сегодняшней встречи мне хочется возвращаться в Санкт-Петербург снова и снова! Поэтому, спасибо, Питер, и до встречи!😘