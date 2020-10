ОСТАП БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ! ⟩ Эстонская светская львица продает воду из ванной, в которой мылась, уверяя, что она волшебная

Millise hullu ideega Nau veel päevavalgele tuleb? 🤣 Müügile on tulnud Merylin Nau Amor Attraction vannivesi, mida saab osta purkides minu käest koos personaalse kirja ja autogrammiga ❤😱 Amor on ta sellepärast kuna olen sisse lisanud võlu (armastust, raha, häid suhteid, karjääri) ligi tõmbava eeterliku õli, mille sain USAst imelise ennustaja käest. Vedelikku saate kasutada vannis olles või kodus hoidmiseks (sisse MITTE juua) 😍 Lisaks läheb osa tulust heategevusorganisatsiooni, mille valite ise välja ❤ (kirjutage kommentaariumisse) Kasutan eeterlikku õli ise pidevalt ja ma tunnen, et alati saan seda, mida soovin. There must me something...😍 Kirjutage kommentaariumisse, kes vajab enda ellu armastust ja kirjutage mulle DM🙏

