ВОЗРАСТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ⟩ Жванецкий прекратил деятельность

Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, передает ТАСС.

По словам Сташкевича, решение закрыть свою передачу и прекратить концертную деятельность писатель принял из-за возраста, поскольку «чувствует себя пожилым человеком». «Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу, он объявил, что возраст не позволяет, он не хочет выходить на сцену», – сказал собеседник агентства.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Там он окончил Институт инженеров морского флота и затем работал в торговом порту. В студенческие годы участвовал в самодеятельности, начал писать миниатюры и монологи, которые часто исполнял сам.

В 1963-м во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар, а в 1964 году пригласил сатирика в свой театр.