В МИА «Россия сегодня» оценили новое платье Керсти Кальюлайд и задумались о подарке для президента Эстонии

«Прекрасный выбор, госпожа президент. Не благодарите. Добавлю пять копеек признательности стилисту Керсти. Только не обвиняйте ее, "богаради", в любви к «кремлевской пропаганде». Хороший стилист. Чувствует тренд сезона и да, хочу такое», - написала Черышева у себя в Facebook.