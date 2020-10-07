В МИА «Россия сегодня» оценили новое платье Керсти Кальюлайд и задумались о подарке для президента Эстонии

Главный редактор некогда работающего в Эстонии сайта Sputniknews.ru Елена Черышева заметила, что новое платье президента Эстонии уж очень напоминает логотип ее портала.
«Прекрасный выбор, госпожа президент. Не благодарите. Добавлю пять копеек признательности стилисту Керсти. Только не обвиняйте ее, "богаради", в любви к «кремлевской пропаганде». Хороший стилист. Чувствует тренд сезона и да, хочу такое», - написала Черышева у себя в Facebook.
А ее коллега в комментариях даже изъявила желание подарить президенту такое же платье, только брендированное.
Напомним, что в этом платье Керсти Кальюлайд посетила 7 октября Европейскую комиссию в Брюсселе и дала интервью агентству Reuters.
Смотрите сами!
Прекрасный выбор, госпожа президент:-) Не благодарите ) добавлю 5 копеек признательности стилисту Керсти. Только не...Опубликовано Elena Cherysheva Среда, 7 октября 2020 г.