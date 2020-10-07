Уголовное преследование: Netflix грозят проблемы из-за фильма «Милашки»

Большое жюри округа Тайлер, штат Техас предъявило обвинение стриминговому сервису Netflix в сексуализации несовершеннолетних в фильме «Милашки», сообщает TMZ. По мнению жюри, платформа во главе с Ридом Хастингсом и Тедом Сарандосом продвигала развратные визуальные материалы, изображающие детей, а именно непристойно показывал половые органы частично одетого ребенка младше 18 лет, что могло вызвать «нездоровый сексуальный интерес» у зрителей, пишет Gazeta.ru.

В обвинительном акте, опубликованном членом палаты представителей штата Мэттом Шеффером, говорится, что фильм «не представляет серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности», что позволяет возбудить уголовное дело против компании.

«Милашки» — это режиссерский дебют сенегалки Маймуны Дукуре. Фильм был высоко оценен на фестивале в Сандэнсе и принес ей награду в секции драматического кино. Картина рассказывает о группе девочек препубертатного возраста. Они образуют танцевальную труппу и практикуют движения, которые они видят в музыкальных клипах и соцсетях.

Если Netflix не выиграет суд, то скорее всего сервису придется выплатить большой уголовный штраф и, возможно, удалить фильм с платформы. Представители компании уверены в безосновательности обвинений и планируют бороться за проект в суде.

«Фильм «Милашки» — это социальный комментарий против сексуализации детей. Обвинение безосновательно, и мы будем поддерживать фильм», — заявил пресс-секретарь стримингового гиганта.

Еще до премьеры лента подверглась обвинениям в педофилии. В промо-кампании Netflix опубликовал трейлер с танцующими девочками, который собрал большое количество дизлайков, а на постере были изображены героини в откровенных позах.

После волны критики сервис извинился перед зрителями и заменил постер и описание.

«Приносим свои глубочайшие извинения за неподходящее изображение, которым мы рекламировали «Милашек». Это не было нормальным, и это не было репрезентативным для французского фильма, получившего награду на фестивале Sundance. Мы обновили постер и описание», — говорилось в заявлении Netflix.

Сразу после выхода фильмом заинтересовалась в конгрессе США. Республиканец Тед Круз обратился в министерство юстиции с просьбой проверить ленту на предмет нарушения федеральных законов, направленных против производства и распространения детской порнографии. По его мнению, «Милашки» пропагандируют педофилию.

«Эти сцены сами по себе вредны. И вполне вероятно, что во время съемок этого фильма было создано еще больше откровенных и оскорбительных сцен. В будущем педофилы по всему миру будут манипулировать этим фильмом в оскорбительных целях», — сказал Круз.

По иронии судьбы, Маймуна Дукуре своей работой «Милашки» хотела поднять тему гиперсексуализации молодежи в современном обществе. В интервью ScreenDaily режиссер сказала, что исследовала эту тему, посещая шоу талантов, на которых девушки танцевали в очень «непристойной манере», интервьюировала их и пыталась выяснить причину провокационных нарядов и танцев детей.

«Я пришла к выводу, что социальные сети чрезвычайно важны для этих девушек, и они часто пытались имитировать образы, которые видели вокруг себя в рекламе и в интернете, — сказала Дукуре. — Самое важное для них — набрать как можно больше лайков».