Американка с огромными грудями: теперь я стала уверенной и сексуальной

Мать четверых детей основала компанию, в которой женщины могут помочь друг другу достичь идеальной внешности, объединившись в коллективном финансировании, пишет Bigpicture.ru.

Allegra Cole. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Аллегра Коул (Allegra Cole), которая четыре раза увеличивала грудь, два раза делала «бразильскую» попу и пластику живота, запустила новый веб-сайт BoobJobs4Moms.com в качестве платформы для моделей, которые рассказывают свои истории. Каждый, кого заинтересовала биография одной из девушек, может купить наборы ее фотографий, а деньги пойдут на пластические операции для нее.

Яркая блондинка выросла в семье мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Она отлично понимает переживания женщин, которые хотят изменить свою внешность, но боятся этого или не имеют достаточно средств на операцию.

Allegra Cole. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Аллегра утверждает, что после пластических процедур она стала гораздо увереннее, сексуальнее и ощутила внутреннюю силу. Женщина желает этого другим девушкам, которые хотят стать лучше внешне и внутренне.