Американка с огромными грудями: теперь я стала уверенной и сексуальной

Коллективное финансирование — отличная идея для достижения общих целей. А какая женщина не хотела бы улучшить свою внешность, чтобы стать еще красивее? Мать четверых детей основала компанию, где дамы могут совместными усилиями помочь друг другу воплотить мечты о красивом теле. Глава организации сама не раз ложилась под скальпель пластического хирурга, поэтому решила поддержать единомышленниц.
Мать четверых детей основала компанию, в которой женщины могут помочь друг другу достичь идеальной внешности, объединившись в коллективном финансировании, пишет Bigpicture.ru.
Аллегра Коул (Allegra Cole), которая четыре раза увеличивала грудь, два раза делала «бразильскую» попу и пластику живота, запустила новый веб-сайт BoobJobs4Moms.com в качестве платформы для моделей, которые рассказывают свои истории. Каждый, кого заинтересовала биография одной из девушек, может купить наборы ее фотографий, а деньги пойдут на пластические операции для нее.
Яркая блондинка выросла в семье мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Она отлично понимает переживания женщин, которые хотят изменить свою внешность, но боятся этого или не имеют достаточно средств на операцию.
Аллегра утверждает, что после пластических процедур она стала гораздо увереннее, сексуальнее и ощутила внутреннюю силу. Женщина желает этого другим девушкам, которые хотят стать лучше внешне и внутренне.
Модель и предпринимательница сделала второе увеличение груди за деньги из коллективного финансирования. Это стало стартом ее проекта, где каждый желающий может помочь женщинам оплатить пластику. Блондинка старается вдохновить других девушек на изменение жизни к лучшему. Она говорит, что счастлива видеть радость тех, кто воплотил свои мечты и сделал желанные пластические операции с помощью ее фонда. Аллегра видит в этом миссию всей своей жизни.
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I figured #humpday was the appropriate day to give you guys a booty update This was my recent consult with @drryanstanton I’m excited to get my booty redone and get it bigger and more rounded to perfection. 🍑 Still on the search for my dream body. It’s been a long journey but well worth the pain. 😉 I’ll keep you guys updated as my surgery gets closer. *The last video has no audio because my husband wasn’t allowed in the consult do to COVID restrictions. So the nurse was kind enough to face time him so he could see what was going on.