ГАЛЕРЕЯ ⟩ 1994 год: а вы помните, каким было одно из первых казино Таллинна и как нещадно его сносили?

Таллиннский олимпийский центр парусного спорта предоставил Olympic Casino как имя, так и первый дом. Самое первое Olympic Casino, открытое здесь 21.12.1993 года, и по сей день действует в отеле Pirita Marina Hotel & Spa, расположенном на берегу Таллиннского залива. Но главным залом всей сети с самого открытия открытия в июне 1994 года считалось находящееся в восьмиэтажном отеле Kungla казино по адресу: Крейцвальди, 23. Шикарное здание почти в самом центре города привлекало как богатеньких туристов, так и местных бизнесменов, да и простых жителей. Можно было снять роскошный номер в отеле и прекрасно провести ночь как в постели, так и за игровыми автоматами или столами. Здание отеля было построено к 1969 году и просуществовало до 2013 года, в последние годы под гордым названием Reval Park Hotel & Casino. Октябрь 2013-го стал последним месяцем работы как отеля, так и легендарного главного зала, на смену нему пришел долгожданный и новомодный Hilton. С 1 ноября 2013 года представительским залом сети Olympic Casino считался зал в отеле Radisson BLU Hotel Olümpia. И до июня 2016 года было так, пока не открыли Hilton и самое роскошное казино всего региона.

Главное казино Olympic в отеле Park Hotel & Casino работало с 1994 по 2013 год ФОТО: SCANPIX

Reval Park Hotel & Casino - это то здание, рядом с которым всегда на подиуме стоял автомобиль, разыгрываемый среди посетителей игорного заведения. Жители Ласнамяэ, проезжавшие там на автобусе, всегда смотрели, какой же автомобиль на сей раз в главной роли. В последний день - 1 ноября 2013 года - в помещених казино и отеля собрались журналисты, запечатлевшие остатки былой роскоши. Сотрудники казино и отеля оставляли помадой на зеркалах интересные надписи: «Два лучших года в Park», «19 лет! 38 000 рабочих часов»... В день закрытия в этом зале еще имелся аппарат, про который можно было сказать так: «Однорукий бандит», в девяностые еще были такие аппараты, отсюда и пошло это крылатое выражение. В профессиональном мире это была слот-машина — игровой автомат, дающий шанс выиграть сумму, во много раз большую, чем размер ставки. Цель игры — собрать, вращая барабаны, выигрышную комбинацию символов.

Последний день работы казино ФОТО: ANDRES HAABU / PM/SCANPIX BALTICS

Основанная в 1993 году компания Olympic Casino Eesti AS является дочерним предприятием Olympic Entertainment Group и ведущим в Эстонии организатором азартных игр. Olympic Casino является крупным спонсором Эстонского олимпийского комитета. Входящий в концерн OEG портал спортивных ставок и сеть спорт-баров OlyBet является крупным спонсором Эстонского баскетбольного союза. Помимо этого Olympic Casino посредством программы спонсорства и благотворительности поддерживает различные социальные, культурные, образовательные и спортивные проекты.

23 июня 2012 года в игровом автомате Olympic Casino в Таллинне была выиграна рекордная сумма в 378 270 евро. В том же месяце в столице Латвии, в Риге, в игорном зале сети Olympic Casino был сорвал крупнейший в истории Латвии джекпот, обладателем кругленькой суммы стал российский юморист Гарик Харламов – сумма выигрыша составила 317 000 евро.

Reval Park Hotel & Casino, последний день работы казино ФОТО: ANDRES HAABU / PM/SCANPIX BALTICS