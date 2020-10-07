ВИДЕО ⟩ Красавица Карина Ланге из Эстонии пытается в период закрытых границ завершить учебу в театральном институте Москвы

О певице многие жители Эстонии узнали после выхода песни «Игра», до сих пор ротирующейся на местных радиостанциях. Но в интервью журналисту Эдгару Гергелю Карина сказала, что с пением завязала, ступив на актерскую тропу, ведь она более широкая - там можно и петь, и играть. Учиться на актрису Карина поехала в Москву. Как сейчас во время пандемии складывается ее жизнь? Подробнее - в интервью! Для тех, кто не любит смотреть видео, предлагается текстовая расшифровка ниже.

- Друзья, моя мечта осуществилась. Я давно хотел пообщаться с Кариной Ланге, и, наконец-то, серьезно, я не шучу, моя мечта осуществилась. И вот на премьере фильма «Чи(е)ка» моя мечта осуществилась. Ты там играешь одну такую значимую роль. Ты там чика?

- Да, героиню зовут Кира Чкаловская, собственно, от ее фамилии и название фильма - «Чика».

- Ты учишься в Москве на актрису?

- Да, учусь в Институте современного искусства, на четвертом курсе, мастерская Шейнина Алексея Игоревича, так что, можно меня считать почти что актрисой профессиональной.

- Как получается сейчас совмещать учебу, и прохождение границы, это же теперь всё так сложно?

- К сожалению, да. Из-за обстоятельств вынуждена сидеть в Эстонии, так как ребята уже учатся, мне остался последний год. Но, ничего страшного, переживем и это.

- Карина, ты знаешь, что многие в Эстонии по-прежнему скучают по твоей музыке, потому что ее не хватает.

- Да? Спасибо, что интересуетесь моим прошлым. Я раньше пела, но поняла, что актерское - это мне ближе.

- А часто друзья и знакомые просят спеть на вечеринках, на корпоративах? Сегодня даже просили!

- Да, конечно. Но я выбрала актерскую профессию, потому что там можно это всё совмещать. И танцевать, и петь, и заниматься любым творчеством, актеры - мы любим перевоплощаться.

- На сколько ты (запикано)...?

- Провокационный вопрос! Я задумалась. А ты хитрец! Я же просила тебя не задавать такой вопрос! Ах ты, я аполитична, нельзя такие!

- Александр, который играет тоже в фильме, - это твой молодой человек?

- Да!

- Кто к кому чаще ездит и как вообще, вы переехали в Москву или переедете в Москву?

- Мы этот вопрос еще не обсуждали. Главное, что мы вместе. И как-то стараемся, главное же любовь!

- А жить где хотите?

- Жить хочется там, где душа спокойна.

- Хочу попросить тебя, понимаю, что это прошлое, но... спой!

(Карина поет на французском языке)

- Мне надо ехать жить во Францию, да?

- Что самое тяжелое было во время съемок?

- Очень сильно отличается театр от кино. Например, если ты выходишь на площадку в театре играть спектакль, то у тебя есть только одна возможность и ты накапливаешь энергию и максимально отдаешь ее за один раз. В кино немножечко похитрее. Можно порезать, можно остановить, дубль, дубль, дубль. И, к сожалению, на двадцатый дубль ты можешь устать просто физически, потому что не всегда зависит только от тебя на площадке или от актера. Потому что технический момент может быть, надо перезаписать. И это сильно выматывает, но ничего... а так, погодные условия. У нас мало было сцен на улице, поэтому все было хорошо.

- Дорогие друзья, не пропускайте, пожалуйста фильм «Чи(е)ка» на портале Limon.ee с Кариной Ланге и получайте удовольствие.