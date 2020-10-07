ВИДЕО ⟩ Что за чика там? Вышел трейлер русской короткометражки, снятой в Эстонии

Начинающий кинорежиссер из Таллинна Дмитрий Насенник недавно снял тяжелый психологический короткометражный фильм «Чи(е)ка», который уже успели посмотреть журналисты, актеры и съемочная группа. Для рядового зрителя премьера состоится 15 октября. Сегодня показываем вам трейлер картины.
В ролях: Сергей Уусталу, Карина Ланге, Александр Данилин, Никита Баланов, Симона Александрова.
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Дмитрий Насенник – молодой режиссер, который решил воплотить идею и снять короткометражный фильм. «К воплощению этой идеи я шел два года. Будучи в России, я услышал историю из реальной жизни, от которой, мягко говоря, офигел», - поделился Дмитрий во время интервью на презентации фильма.
По словам Дмитрия, это его первый серьезный проект, но увлечение съемками и монтажом присутствовало в его жизни с подросткового возраста. «Каждый может сам найти в фильме чику и чеку», - рассказывает режиссер.
«Чи(е)ка» - такое необычное и переплетающееся название не только переплетается между собой, но и тесно связанное с сюжетной линией фильма.
Смотрите трейлер ниже!