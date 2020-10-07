ФОТО ⟩ Как с годами менялась бутылка легендарной воды Borjomi

С незапамятных времен ходят легенды о минеральной воде Borjomi, источники которой берут начало в долине Мтквар в Грузии, и ее чудесных целебных свойствах. История бренда Borjomi началась в 1890-х годах, когда в парке минеральной воды была запущена первая линия по розливу природной минеральной воды. Изумрудно-зеленые стеклянные бутылки наполнялись вручную, закрывались крышками и упаковывались в деревянные ящики, наполненные сеном для безопасной транспортировки.

С тех пор как упаковка воды, так и этикетки для бутылок, менялись много раз, а вода всегда отмечалась высокими наградами как за качество, так и за уникальные полезные свойства.

Borjomi ФОТО: Промо

Вода Borjomi, известная своим неповторимым вкусом и другими свойствами, никого не оставляет равнодушным и становится все более популярной. Для одних она стала незаменимым источником минералов, для других - просто любимым напитком, а для третьих - это ежедневный ритуал.

Натуральной минеральной водой Borjomi наслаждаются миллионы жителей более, чем в 40 странах мира. Несмотря на большие достижения и признание во всем мире, компания Borjomi не собирается останавливаться на достигнутом и планирует удивлять своих поклонников неординарными решениями и в будущем. Несколько раз в год творческая команда Borjomi представляет лимитированную серию бутылок и алюминиевых банок с инновационным дизайном, что нравится почитателям бренда во многих странах, в том числе и в Эстонии.

Основываясь на данных исследовательской компании Nielsen, мы видим, что Borjomi уже несколько лет является ведущим брендом на рынке воды в Литве, Латвии и Эстонии. Мы очень рады, что эта натуральная минеральная вода стала настоящим фаворитом и для нас большая честь представлять уникальную воду,

- говорит Аушра Насевичене, генеральный директор IDS Borjomi Europe, и обещает, что они и дальше будут радовать потребителей инновационными решениями.

Для того, чтобы отпраздновать юбилей и создать праздничное настроение всем любителям этой воды, создан уникальный дизайн упаковки по случаю 130-летия бренда. На торжественной этикетке бутылки изображен неотъемлемый символ Borjomi - олень, созданный с учетом современных тенденций графического дизайна.

Наследие и история, переплетенные с современностью и инновациями, отражают то, чем мы гордимся. Несмотря на смелый дизайн упаковки, легендарная вода по-прежнему имеет такой же вкус и высокое качество и, конечно же, сохранила свои особые свойства, имея в своем составе почти 60 различных природных минералов. Ведь когда вы полны сил, приключения продолжаются. Давайте веселиться и праздновать вместе!

- с нетерпением зовет Насевичене.