Ср, 7.10.2020
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МОЖЕТ УБИТЬ! ⟩ «У нее синяки на теле!»: подруги Татьяны Овсиенко призвали спасти певицу от мужа-садиста

Татьяна Овсиенко

ФОТО: Instagram

53-летняя Татьяна Овсиенко вызвала серьезное беспокойство близких. Друзья певицы опасаются, что она может повторить трагический путь Валентины Легкоступовой, пишет Cosmo. 

Экс-солистка группы «Мираж» живет вместе с гражданским мужем Александром Меркуловым. Мужчина в прошлом был связан с криминалом. В 2017 году избранник Овсиенко вышел из тюрьмы после 4 лет лишения свободы. Обрадованная этим артистка строила планы и стала активно выступать. Но во время пандемии ситуация резко ухудшилась.

Исполнительница хита «Школьная пора» осталась практически без работы, денег стало не хватать. Это злит Меркулова, который сам не работает. Возлюбленный заставил Татьяну продать машину против ее желания, а в последнее время звезды вовсе ведет закрытый образ жизни. Вместе с тем, она задолжала за коммунальные услуги более 135 000 рублей (1 500 евро).

«Иногда от нее запашок - похоже, к рюмочке прикладывается. Одна соседка общалась с Татьяной по поводу платежей за квартиру, говорит, смотрю - у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках. Соседка ее спросила: «Таня, это тебя муж избил?» Ну а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа. Мы беспокоимся за нее», - рассказала знакомая Овсиенко.

Друзья бьют тревогу: муж поднимает руку на звезду
 
Соседка певицы подозревает, что яблоком раздора между бывшим бандитом и певицей может стать четырехкомнатная квартира. В ней прописаны Татьяна, Меркулов, а также сын артистки. Парень сейчас находится в США. Александр уже пытался уговорить избранницу разменять ее имущество. Подруга поп-дивы считает, что Меркулов намерен споить Овсиенко. «Она просыпается - на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером - бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги», - пояснила подруга телезвезды. 

Она уточнила, что Меркулов контролирует и финансы фактической супруги: он просит перечислять гонорары певицы на свою карточку. Татьяна уволила весь персонал, который был с ней связан, оставив при себе только водителя, который и принимает заявки на корпоративы.

Друзьям артистки удалось достучаться до Александра. «Когда мы стали ее мужа упрекать, мол, до чего он доводит Таню, он решил ее сам повести по врачам, - продолжает знакомая. - Испугался, видимо, что мы про него всё расскажем. У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены», - сокрушалась знакомая певицы.

Женщина сильно переживает за судьбу Овсиенко, ведь та сама рассказывал ей о жестокости мужа. «Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то она позвонила и говорит: «Он меня убьет». Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа. Надо бить тревогу, иначе в ближайшее время ситуация закончится очень плохо. Я Таню знаю 20 лет. И когда увидела, во что она с ним превращается, мне стало страшно. Увидела ее и потом плакала...» - отметила собеседница «КП».
 
Татьяна не комментирует разговоры подруг
Татьяна не комментирует разговоры подруг,
instagram.com/tatiana_ovsienko_

 

 
 
 

Овсиенко признала: работы из-за пандемии у нее действительно стало меньше. Но исполнительница хита «Женское счастье» продолжает давать выступления. Комментировать личную жизнь она не стала. Директор звезды ответил, что она планирует вернуться к работе и записалась к косметологам. Но друзья теледивы непреклонны. 

 
 
 
 
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«Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно всё знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!» - добавила соседка Овсиенко.

 
Поклонники боятся за жизнь любимицы
Поклонники боятся за жизнь любимицы,
instagram.com/tatiana_ovsienko_

 

 
 

Коллега Татьяны, Валентина Легкоступова, скончалась в августе. На теле исполнительницы хита «Ягода-малина» буквально не было живого места. Дети артистки подозревают, что их звездную маму жестоко избил последний супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. 

Овсиенко рассказала, как в свое время заменила Наталью Ветлицкую в группе «Мираж». Ради карьеры Татьяна избавилась от 16 кг.

Певица редко видится с приемным сыном Игорем. Мужчина подарил артистке внука, которому уже два года.

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