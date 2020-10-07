МОЖЕТ УБИТЬ! ⟩ «У нее синяки на теле!»: подруги Татьяны Овсиенко призвали спасти певицу от мужа-садиста

Она уточнила, что Меркулов контролирует и финансы фактической супруги: он просит перечислять гонорары певицы на свою карточку. Татьяна уволила весь персонал, который был с ней связан, оставив при себе только водителя, который и принимает заявки на корпоративы.

Друзьям артистки удалось достучаться до Александра. «Когда мы стали ее мужа упрекать, мол, до чего он доводит Таню, он решил ее сам повести по врачам, - продолжает знакомая. - Испугался, видимо, что мы про него всё расскажем. У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены», - сокрушалась знакомая певицы.