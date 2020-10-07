МОЖЕТ УБИТЬ! ⟩ «У нее синяки на теле!»: подруги Татьяны Овсиенко призвали спасти певицу от мужа-садиста

53-летняя Татьяна Овсиенко вызвала серьезное беспокойство близких. Друзья певицы опасаются, что она может повторить трагический путь Валентины Легкоступовой, пишет Cosmo.
Экс-солистка группы «Мираж» живет вместе с гражданским мужем Александром Меркуловым. Мужчина в прошлом был связан с криминалом. В 2017 году избранник Овсиенко вышел из тюрьмы после 4 лет лишения свободы. Обрадованная этим артистка строила планы и стала активно выступать. Но во время пандемии ситуация резко ухудшилась.
Исполнительница хита «Школьная пора» осталась практически без работы, денег стало не хватать. Это злит Меркулова, который сам не работает. Возлюбленный заставил Татьяну продать машину против ее желания, а в последнее время звезды вовсе ведет закрытый образ жизни. Вместе с тем, она задолжала за коммунальные услуги более 135 000 рублей (1 500 евро).
«Иногда от нее запашок - похоже, к рюмочке прикладывается. Одна соседка общалась с Татьяной по поводу платежей за квартиру, говорит, смотрю - у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках. Соседка ее спросила: «Таня, это тебя муж избил?» Ну а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа. Мы беспокоимся за нее», - рассказала знакомая Овсиенко.
Она уточнила, что Меркулов контролирует и финансы фактической супруги: он просит перечислять гонорары певицы на свою карточку. Татьяна уволила весь персонал, который был с ней связан, оставив при себе только водителя, который и принимает заявки на корпоративы.
Друзьям артистки удалось достучаться до Александра. «Когда мы стали ее мужа упрекать, мол, до чего он доводит Таню, он решил ее сам повести по врачам, - продолжает знакомая. - Испугался, видимо, что мы про него всё расскажем. У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены», - сокрушалась знакомая певицы.
Овсиенко признала: работы из-за пандемии у нее действительно стало меньше. Но исполнительница хита «Женское счастье» продолжает давать выступления. Комментировать личную жизнь она не стала. Директор звезды ответил, что она планирует вернуться к работе и записалась к косметологам. Но друзья теледивы непреклонны.
«Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно всё знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!» - добавила соседка Овсиенко.
Коллега Татьяны, Валентина Легкоступова, скончалась в августе. На теле исполнительницы хита «Ягода-малина» буквально не было живого места. Дети артистки подозревают, что их звездную маму жестоко избил последний супруг, яхтсмен Юрий Фирсов.
Овсиенко рассказала, как в свое время заменила Наталью Ветлицкую в группе «Мираж». Ради карьеры Татьяна избавилась от 16 кг.
Певица редко видится с приемным сыном Игорем. Мужчина подарил артистке внука, которому уже два года.