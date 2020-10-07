ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА! ⟩ В центре Таллинна откроется первая в стране необычная улица с тропическим садом

Строительство улицы-галереи Fahle подходит к концу. Когда-то серый промышленный квартал Таллинна вскоре превратится в привлекательную часть города, в которой зелень будет греть душу внезависимости от времени года.
Уникальный интерьер со стеклянной крышей объединяет квартал в единое целое. Там будут расположены тематические парки, скверы и зоны отдыха.
На данный момент близится к завершению монтаж металлоконструкций, половина помещений уже закрыта стеклянной крышей, работа в остальных помещениях будет завершена в ближайшие недели. К концу июля должны быть готовы торцевые стены галереи. После металлообработки и остекления сразу же начнется установка напольных гранитных камней, которая, надеюсь, завершится к середине августа, а заодно можно будет построить террасы, озеленение и многое другое,
- рассказал Свен Михайлов, член правления Fausto Capital.
В качестве напольного покрытия улицы используется белый гранит, а на стыках и насаждениях под деревьями и кустами засевают траву, которая со временем образует своеобразный зеленый ковер между коммерческими зданиями. Эта тематика выдержана во всем квартале и становится единой средой.
Стеклянная галерея придает воздушность твердому известняку. В этом месте будет улица, где можно хорошо провести время. Такая улица уникальна для Таллинна, а вдохновлена она историческими столицами европейских городов,
- сказала Маргит Ауле, партнер архитектурного бюро KAOS Arhitektid.