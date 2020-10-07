ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА! ⟩ В центре Таллинна откроется первая в стране необычная улица с тропическим садом

На данный момент близится к завершению монтаж металлоконструкций, половина помещений уже закрыта стеклянной крышей, работа в остальных помещениях будет завершена в ближайшие недели. К концу июля должны быть готовы торцевые стены галереи. После металлообработки и остекления сразу же начнется установка напольных гранитных камней, которая, надеюсь, завершится к середине августа, а заодно можно будет построить террасы, озеленение и многое другое,