Ср, 7.10.2020
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ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА! ⟩ В центре Таллинна откроется первая в стране необычная улица с тропическим садом

Galeriitänaval kasutatakse tänavakivina valget graniitkivi, mille vuukidesse ja istutusaladele puude-põõsaste alla külvatakse muru.

ФОТО: Fausto Capital

Строительство улицы-галереи Fahle подходит к концу. Когда-то серый промышленный квартал Таллинна вскоре превратится в привлекательную часть города, в которой зелень будет греть душу внезависимости от времени года.

Уникальный интерьер со стеклянной крышей объединяет квартал в единое целое. Там будут расположены тематические парки, скверы и зоны отдыха.

ФОТО: Fausto Capital

На данный момент близится к завершению монтаж металлоконструкций, половина помещений уже закрыта стеклянной крышей, работа в остальных помещениях будет завершена в ближайшие недели. К концу июля должны быть готовы торцевые стены галереи. После металлообработки и остекления сразу же начнется установка напольных гранитных камней, которая, надеюсь, завершится к середине августа, а заодно можно будет построить террасы, озеленение и многое другое,

- рассказал Свен Михайлов, член правления Fausto Capital.

ФОТО: Fausto Capital

В качестве напольного покрытия улицы используется белый гранит, а на стыках и насаждениях под деревьями и кустами засевают траву, которая со временем образует своеобразный зеленый ковер между коммерческими зданиями. Эта тематика выдержана во всем квартале и становится единой средой.

ФОТО: Fausto Capital

Стеклянная галерея придает воздушность твердому известняку. В этом месте будет улица, где можно хорошо провести время. Такая улица уникальна для Таллинна, а вдохновлена она ​​историческими столицами европейских городов,

- сказала Маргит Ауле, партнер архитектурного бюро KAOS Arhitektid.

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