Узнай тайны своего района: известный столичный гид Йозеф Кац открывает Ласнамяэ с новой стороны

10 октября в 12:30 на остановке «Прийсле кауплус» напротив магазина Maxima начнется экскурсия по микрорайону Прийсле с известным столичным гидом Йозефом Кацем. Её участникам расскажут о происхождении ласнамяэских топонимов, а также о хуторах, которые когда-то располагались на месте нынешних многоэтажек.

«У многих история Ласнамяэ ассоциируется прежде всего с заводской застройкой вдоль улицы Маяка или гарнизонным прошлым граничащего с Кадриоргом микрорайона Курепыллу, но на самом деле отголоски прошлых времен заметны практически в любом уголке Ласнамяэ», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Экскурсия пройдет в рамках программы «Музей Ласнамяэ», старт которой управа района Ласнамяэ положила в конце этого лета. В августе у жителей и гостей района уже была возможность послушать об истории микрорайонов Курепыллу, Тондираба, Маяка, Лаагна, Юлемисте и Паэвялья. Теперь настал черед подробнее узнать о наиболее удаленных от центра города кварталах, многие из которых получили свое наименование по названиям хуторов, которые располагались на границе города, совпадавшей когда-то с магистралью Мустакиви теэ.

Схожая экскурсия на эстонском языке стартует на этом же месте на полчаса раньше, в 12:00.

Ввиду непредсказуемой эстонской осени управа района Ласнамяэ призывает всех участников экскурсии одеваться по погоде и выбирать подходящую для долгих прогулок обувь. Желающих принять участие просят предварительно сообщить о себе на адрес lasnamae@tallinnlv.ee.

Программа «Музей Ласнамяэ» знакомит жителей и гостей Ласнамяэ с историей самого густонаселенного и многообразного района Таллинна. В рамках программы управа планирует проводить экскурсии и временные выставки, отмечать в городском пространстве различные исторические и культурные объекты, создавать виртуальные и интерактивные способы для ознакомления с местной историей, разъяснять местную топонимику, а также рассказывать о важных для истории и культуры Эстонии людях, живших в Ласнамяэ.