Гуру туристического бизнеса в Эстонии: «В настоящее время путешествовать более безопасно, чем находиться в Эстонии»

С темными вечерами приближаются школьные каникулы. В силу того, что многим летом не удалось куда-либо съездить из-за распространения вируса, некоторые подумывают сделать это сейчас - на осенние каникулы. Стоит ли паковать чемоданы сейчас или нет? Айво Такис, член правления Estravel, и Хелен Рандметс, энтузиаст путешествий, обсудили данную тему в рамках эстонской ТВ-передачи Duubel.
Департамент здоровья рекомендует оставаться в Эстонии во время школьных каникул и путешествовать только в случае крайней необходимости. Член правления Estravel Айво Такис не согласен с этой рекомендацией.
- говорит Такис.
В качестве доказательства он зачитал информацию, полученную сегодня, непосредственно от Департамента здравоохранения, согласно которой уровень заражения по всем тестам, проведенным из-за границы в сентябре, составляет 0,44 процента. В то время как показатель тестирования, которое не связано с путешествиями составляет 1,495 процента. Разница в три раза, то есть путешествовать более чем в три раза безопаснее, чем находиться в Эстонии.
Певица Хелен Рандметс очень интересуется путешествиями и часто вывозит своих детей за границу во время школьных каникул. В связи с коронавирусом она, в первую очередь, следует своему чутью, а также рекомендациям Департамента здравоохранения. Поэтому, в настоящее время женщина не стремиться уезжать за границу. «Я очень довольна турами и происходящим в Эстонии», - говорит Рандметс, так как за границу пока не тянет. Она добавляет, что для детей, на самом деле, очень хорошо просто быть дома. «Тем временем в Эстонии есть великое множество возможностей, которыми можно заняться», - отмечает певица.